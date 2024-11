Donald Trump y la prensa, una relación hostil

De acuerdo a un análisis de la Agencia de Noticias AFP, Donald Trump usó su hostilidad en contra de los medios de comunicación convirtiéndola en “la piedra angular de su éxito”, lanzando nuevas amenazas a la libertad de prensa en su regreso a la Casa Blanca.

En el primer discurso de Trump tras conseguir la victoria en los comicios presidenciales, se refirió al que nombró como el “campo enemigo” al hacer mención de las cadenas de televisión CNN y MSNBC, en donde algunos de los columnistas no le han perdonado, con lo vuelve surgir la expresión “enemigos del pueblo estadounidense” que usó en el inicio de su primer mandato.

Liam Reilly en su nota “Trump has long threatened the media. Press freedom groups fear he might make good on it “, publicada en CNN precisa tras lo expresado por Trump hacia este medio que “los temores de los grupos no carecen de fundamento. En vísperas de las elecciones, Trump amenazó repetidamente al Cuarto Poder, a menudo empleando una retórica extrema y autoritaria”.

“A principios de esta semana, Trump dijo a una multitud en Pensilvania que no le importaría que dispararan a los periodistas”, añade Reilly.

“También presentó una demanda contra CBS por su entrevista en “60 Minutes” con la vicepresidenta Kamala Harris y amenazó repetidamente con despojar a las emisoras de sus licencias, diciendo en al menos 15 ocasiones que las cadenas de televisión deberían ver revocadas sus licencias por la cobertura de noticias que él desaprobaba”, detalla Reilly.