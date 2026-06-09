Dos pilotos rescatados tras estrellarse un helicóptero estadounidense sobre el estrecho de Ormuz

Trump confirmó el accidente al hablar con los periodistas en el aeropuerto JFK de Nueva York la madrugada del martes, diciendo: “Los pilotos están bien. Sí. Nadie resultó herido. Mañana publicaremos un informe, pero los pilotos están bien”.

Un helicóptero Apache del Ejército estadounidense se estrelló sobre el estrecho de Ormuz la madrugada del martes, horas después de que el presidente Trump reavivara las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán al afirmar que Washington podrá declarar la “victoria total” en dos semanas y sugerir que se podría alcanzar un acuerdo “en dos o tres días”.

En un comunicado aparte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. hora local (7:30 p. m. del lunes, hora del este) frente a la costa de Omán mientras realizaban una patrulla . El comunicado agregó que los dos tripulantes fueron rescatados en dos horas y se encuentran en condición estable.

No quedó claro de inmediato si el helicóptero Apache fue derribado o sufrió un problema mecánico, un día después de que Irán e Israel intercambiaran ataques con misiles en los combates más intensos desde que entró en vigor el alto el fuego el 8 de abril. El accidente fue reportado inicialmente por el New York Times.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un activo clave para el ejército estadounidense en su lucha por imponer un bloqueo a los envíos de petróleo crudo y buques cisterna iraníes, con el objetivo de presionar a Teherán para que llegue a un acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos también han utilizado estos helicópteros para derribar drones iraníes durante la guerra de Irán.

Trump también declaró a los periodistas en la pista del aeropuerto JFK que era optimista sobre las posibilidades de un acuerdo de paz con Irán para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso. Si seguimos bombardeando, algo que podemos hacer fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando, no les quedará absolutamente nada”, dijo Trump, quien se encontraba en Nueva York para ver a los New York Knicks perder contra los San Antonio Spurs en el tercer partido de las Finales de la NBA.

“Pero el estrecho no estará abierto durante meses”, dijo. “Si bombardeamos, mucha gente morirá. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”.

Horas antes, Trump declaró en una reunión virtual con los candidatos republicanos de Carolina del Sur que Estados Unidos podrá declarar la “victoria total” en dos semanas.

“Realmente van a ganar en las próximas dos semanas, cuando declaremos la victoria total”, dijo. “Será una victoria total y sucederá muy pronto”.

Estados Unidos exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree que aún permanecen en el país tras los ataques aéreos estadounidenses durante la guerra de 12 días en 2025. Sin embargo, Irán se niega y exige el levantamiento de las sanciones. Además, reclama la liberación de los activos congelados incluso antes de que se alcance un acuerdo definitivo, algo que Trump rechaza.

Teherán lanzó misiles hacia territorio israelí a última hora del domingo, calificando los ataques como represalia por los ataques del Estado judío contra terroristas de Hezbolá en las afueras de Beirut.

Israel respondió atacando los sistemas de defensa aérea iraníes y una planta petroquímica que, según afirmó, se utilizaba para producir misiles balísticos.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró haber respondido con un ataque dirigido contra una planta israelí similar en la ciudad de Haifa.

El lunes por la mañana, Trump hizo un llamamiento a los enemigos de Oriente Medio para que depusieran las armas, ordenando a los dos países que “dejaran de disparar”.

El mando militar conjunto de Irán anunció entonces el cese de las operaciones ofensivas contra Israel, pero lanzó una dura advertencia al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El mando conjunto advirtió que si Israel o sus aliados llevaban a cabo cualquier otro “acto de agresión u hostilidad”, incluso contra Hezbolá en el sur del Líbano, “se tomarían medidas mucho más severas y aplastantes que las anteriores”.

“Estaban yendo y viniendo [con huelgas], y ahora ambos acordaron, a través de mí, detenerlas, y ahora estamos en las etapas finales de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, afirmó Trump a primera hora del martes, añadiendo que cualquier acuerdo “no permitirá [a Irán] de ninguna manera, forma o circunstancia, armas nucleares... Y el estrecho [de Ormuz] se abrirá, se abrirá inmediatamente después de la firma”.