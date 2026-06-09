Sujeto acusado de asesinar a ucraniana en EU, profiere discurso delirante contra juez

Según informó Queen City News, Decarlos Brown Jr., de 34 años, despotricó sobre tener “material en su cuerpo” durante la breve audiencia en el tribunal federal de Charlotte.

El demente acusado de asesinar a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren en Carolina del Norte le gritó al juez el martes cuando se dictaminó que no estaba en condiciones de ser juzgado por segunda vez.

Según informó el medio, también gritó que quería presentar cargos contra el FBI y le preguntó al juez si había revisado su evaluación y una carta de su madre.

Brown se enfrenta a cargos federales y estatales por el impactante apuñalamiento mortal de Zarutska , de 23 años, ocurrido en agosto de 2025 a bordo de un tren ligero de la línea azul de Charlotte, en un caso que atrajo la atención mundial.

El presunto asesino recibirá ahora medicación y tratamiento durante un máximo de cuatro meses para intentar recuperar su capacidad mental.

Si Brown no recupera la capacidad mental, podría ser internado bajo las leyes federales de internamiento, y una audiencia judicial posterior podría determinar si se le puede administrar medicación por la fuerza.

Anteriormente, fue evaluado en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago a través de la Oficina de Prisiones, donde evaluadores de salud mental pasaron horas reuniéndose con Brown en persona y revisando grabaciones de audio y video suyas antes de emitir su recomendación.

Los fiscales, incluido el fiscal adjunto de los Estados Unidos, no presentaron ninguna prueba adicional durante la audiencia de 15 minutos del martes por la mañana.