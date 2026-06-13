Drones ucranianos atacan y dejan un muerto al sur de Rusia

KIEV, Ucrania.— Un ataque con drones ucranianos dejó un muerto y tres heridos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron autoridades locales el sábado, parte de la campaña de Kiev para alcanzar objetivos militares y energéticos en el interior de Rusia. Los restos de un avión no tripulado provocaron un incendio en una terminal marítima, indicó el gobernador Veniamin Kondratyev. No ofreció más detalles, pero medios rusos reportaron daños en una terminal de exportación del mar Negro en la aldea de Volna que distribuye crudo, productos petrolíferos y gas licuado.

UCRANIA GUARDA SILENCIO El Estado Mayor de Ucrania no realizó comentarios el sábado acerca del operativo en Krasnodar, pero señaló que sus fuerzas alcanzaron durante la noche una estación de preparación y bombeo de petróleo en la región rusa de Volgogrado, así como zonas en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, ocupadas por Rusia. La ofensiva se produjo después que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmara que sus fuerzas habían atacado varios sitios de infraestructura militar y energética en el interior del país vecino, incluyendo una fábrica militar que, aseveró, suministraba componentes para drones y misiles rusos.

Zelenskyy dijo el miércoles que misiles ucranianos de largo alcance FP-5 Flamingo habían impactado las instalaciones de Cheboksary, en la región de Chuvashiya, a más de 900 kilómetros (560 millas) de la línea del frente.

Además, ataques rusos dejaron nueve heridos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk e incendiaron un mercado local, informaron autoridades regionales. Rusia atacó tres distritos de la provincia más de 20 veces con drones y bombas aéreas, explicó el jefe regional Oleksandr Hanzha en una publicación en Telegram el sábado. Seis personas fueron hospitalizadas, incluido un hombre en estado crítico, añadió.

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