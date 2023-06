El consumo de bebidas energéticas va en aumento, al igual que sus niveles de cafeína

La oferta incluye bebidas de la popular marca Celsius, que cuenta con una inversión de PepsiCo y utiliza la línea de comercialización “ Celsius Live Fit ” . La bebida asegura que está elaborada con “ingredientes más saludables” como jengibre, té verde y vitaminas . Del mismo modo, Prime Energy, respaldada por influentes, no contiene azúcar, pero sí electrolitos, un ingrediente principal en la mayoría de las bebidas deportivas .

No obstante, a medida que el mercado de las bebidas energéticas sigue creciendo con rapidez , las empresas, tanto nuevas como antiguas, intentan atraer a clientes preocupados por su salud con un conjunto de bebidas sin azúcar y bajas en calorías que aseguran que aumentan la energía y reponen líquidos con electrolitos y otros ingredientes.

No obstante, existe la preocupación de que las bebidas que se presentan como saludables provoquen que los niños y adolescentes consuman cafeína en cantidades poco saludables .

Algunos colegios del Reino Unido y Australia ya prohibieron estas bebidas. En Estados Unidos, la normativa federal les prohíbe a las escuelas vender o suministrar bebidas con cafeína a los alumnos de primaria o secundaria, aunque muchos centros no restringen lo que los alumnos pueden traer de su casa .

A los adultos se les recomienda no beber más de 400 miligramos de cafeína al día . Los pediatras recomiendan que los menores de 12 a 18 años no consuman más de 100 miligramos de cafeína al día y que los niños menores de 12 años eviten la cafeína por completo .

Hace aproximadamente una década, la industria de las bebidas energéticas, a través de su grupo de presión, la Asociación Estadounidense de Bebidas, adoptó de manera voluntaria una serie de principios, entre ellos etiquetar la cantidad de cafeína de los productos y señalar en los envases que las bebidas no estaban recomendadas para niños. Este sector también acordó no vender ni comercializar sus productos en las escuelas.

No obstante, los críticos afirman que algunas bebidas energéticas están claramente dirigidas a los más jóvenes. El año pasado, el grupo de defensa del consumidor Truth in Advertising afirmó que empresas como C4 Energy, que vende bebidas saborizadas como Starburst y Skittles, y Ghost Energy, que vende bebidas con sabor a Sour Patch Kids y Swedish Fish que contienen más cafeína que dos tazas de café, intentaban atraer a los menores de edad.

Dan Lourenco, director ejecutivo y cofundador de Ghost, aseveró en un correo electrónico que los productos de la empresa estaban dirigidos a los milénials que buscan los sabores nostálgicos de su juventud. C4 Energy, propiedad de Nutrabolt, no respondió a un correo electrónico que solicitaba sus comentarios.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuyo programa Smart Snacks establece las normas nutricionales de los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas, declaró que los productos que se comercializan en las primarias y secundarias no deben contener cafeína, pero, en el caso de las bebidas que se venden en las preparatorias, hay restricciones sobre la cantidad de calorías, mas no sobre el nivel de cafeína.

Además, la FDA no tiene normas específicas respecto a las “bebidas energéticas”, pues consideran que se trata de un término de mercadotecnia. Un portavoz de la agencia añadió en un correo electrónico que las empresas seguían teniendo la responsabilidad de incluir una cantidad segura de cafeína en las bebidas. c.2023 The New York Times Company.

Por Julie Creswell The New york Times.