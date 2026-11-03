El demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de EU

NUEVA YORK- El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN, y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Shaheen cederá el relevo a Pappas tras 18 años en el cargo.

Pese a no haber querido hacer bandera en exceso de su orientación sexual durante la campaña electoral, la victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

En 2012, la demócrata de Wisconsin Tammy Baldwin se convirtió en la primera persona LGTBIQ + de la historia del Senado de Estados Unidos.

El primer legislador de la Cámara de Representantes en hacer pública su homosexualidad fue Barney Frank, demócrata de Massachusetts, a finales de los años ochenta.

PRIMERA y PRIMER GOBERNADOR DE RAZA NEGRA

La demócrata Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia tras imponerse este martes en las elecciones de ese estado del sur de Estados Unidos, uno de los más disputados en los comicios presidenciales, según las proyecciones de NBC y CNN.

La victoria de Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, la principal ciudad del estado, se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien ganó un contienda clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia, donde el actual presidente Donald Trump venció en 2024.

La próxima gobernadora, quien sucederá al actual gobernador republicano Brian Kemp, formó parte de la Administración de Joe Biden (2021-2025) como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca desde junio de 2022 hasta febrero de 2023.

La demócrata venció en las elecciones al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

Su triunfo, tras una campaña centrada en el costo de vida, refleja las ganancias de los demócratas en un estado sureño que antes dominaba el Partido Republicano, pues la última vez que el Partido Demócrata ganó la gobernación fue en 1998.

Georgia cuenta también con el senador demócrata afroamericano Raphael Warnock, elegido en enero de 2021 en una segunda vuelta electoral que dio a los demócratas el control del Senado y reelegido en noviembre de 2022 para un mandato de seis años.

PRIMER MANDATARIO

Por otra parte, el republicano Byron Donalds fue elegido este martes nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario de raza negra en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.

Donalds sucederá el próximo enero en la gobernación de Florida al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato, lo que le impedía optar a la reelección.

Donalds, representante del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA) y afín al presidente estadounidense, Donald Trump, se llevó una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superaba por tan solo 150.000 votos, con más del 98 % del sufragio escrutado.

El republicano ejerció en los últimos seis años como congresista federal en la Cámara de Representantes, antes de postularse a gobernador.

Su triunfo amplía el dominio republicano en este estado que, hasta el siglo XXI, era considerado bisagra. Donalds será el quinto gobernador conservador consecutivo de Florida desde 1998.

En enero se convertirá se convertirá en el primer mandatario de raza negra en la historia de Florida y el primero en lograrlo bajo las siglas republicanas a nivel nacional.

Hasta esta noche, solo tres afroamericanos habían sido elegidos gobernadores estatales en Estados Unidos: Douglas Wilder (Virginia, 1990-1994), Deval Patrick (Massachusetts, 2007-2015), y Wes Moore (Maryland, 2023-actualidad).

Esta misma noche, la demócrata de raza negra Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana electa como gobernadora de Estados Unidos tras vencer este martes en las elecciones en Georgia.

Los estadounidenses votaron este martes en las elecciones de medio mandato del presidente Trump para elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara Baja, a un tercio de los senadores y a varios gobernadores y cargos estatales y locales.