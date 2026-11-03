Extienden fecha para visitar la Catrina Monumental del Zócalo en CDMX

La catrina que rompió un récord Guinness al ser la más alta del mundo con 33.41 metros de altura, permanecerá hasta el 11 de noviembre en la plancha del Zócalo capitalino, según lo confirmó este martes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina resaltó que ante su éxito, la figura monumental que se instaló con motivo del Día de Muertos, permanecerá “unos días más” antes de que se retire.

”Queremos que nadie se quede sin admirarla y disfrutar de esta hermosa figura que llena de orgullo, color y alegría el corazón de nuestra ciudad. El 11 de noviembre será su último día en el Zócalo. ¡Todavía están a tiempo de visitarla!”, confirmó la mandataria con un video en redes sociales.

LA CATRINA DEL ZÓCALO DE CDMX Al encabezar la inauguración de la tradicional ofrenda, previo al Día de Muertos, la jefa de Gobierno capitalina resaltó que la ofrenda de este año en el Zócalo rindió un homenaje a una de las figuras más “entrañables e irreverentes” de la cultura mexicana: la catrina garbancera creada por José Guadalupe Posada y popularizada en murales como “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de Diego Rivera. Con 33.411 metros de altura, la catrina se convirtió en la “más alta del mundo”, con lo que le dio un nuevo récord Guinness a la Ciudad de México. El reconocimiento fue confirmado por Alfredo Arista, adjudicador de Guinness World Records para Latinoamérica, quien informó que la escultura cumplió con los lineamientos establecidos para obtener la marca mundial.

La Catrina fue colocada frente a la Catedral Metropolitana y superó el récord anterior de 28.15 metros, registrado en 2023 por una figura instalada en Puerto Vallarta, Jalisco. Durante el fin de semana de Día de Muertos, la Ofrenda Monumental del Zócalo y la catrina más alta del mundo recibieron alrededor de 400 mil visitantes por día, para un total de un millón 600 mil personas en cuatro días, indicó la mandataria capitalina.

CATRINA MONUMENTAL DEL ZÓCALO RINDE HOMENAJE A JOSÉ GUADALUPE POSADA La obra fue elaborada por el taller de arte Xibalbá, dirigido por Carlos Camilo Báez, y retoma la imagen de la Catrina Garbancera, creación del grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Este personaje fue posteriormente popularizado por Diego Rivera en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, por lo que la figura instalada en el Zócalo también representa un homenaje a dos referentes del arte mexicano.

La escultura fue realizada con técnicas de cartonería y cuenta con una estructura de soporte para mantener sus distintas piezas. Su construcción requirió combinar el trabajo artesanal con elementos de ingeniería para colocarla en la Plaza de la Constitución. Durante la inauguración, Clara Brugada señaló que la Catrina representa una crítica a la vanidad, el clasismo y las falsas apariencias, al recordar que ante la muerte no existen diferencias por títulos, apellidos o fortuna. Desde el corazón de México, añadió, la figura se burla de los privilegios y recuerda que nadie debe ser más que nadie.

OFRENDA MONUMENTAL DEL ZÓCALO REÚNE FLORES, AJOLOTES Y ALEBRIJES La Catrina forma parte de una instalación más amplia dedicada a las tradiciones del Día de Muertos. La Ofrenda Monumental de 2026 integra alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil procedentes de productores locales, principalmente de Xochimilco. También incluye esculturas de ajolotes y alebrijes, tapetes de aserrín y otros elementos relacionados con el arte popular mexicano. A estos componentes se suma la iluminación monumental del Zócalo, que incorpora figuras de catrinas, velas, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y colibríes. En su elaboración participaron más de 100 trabajadores de la Secretaría de Obras. Los edificios del primer cuadro de la capital también forman parte de la decoración temática, con lo que la Plaza de la Constitución se integra a las actividades conmemorativas.