Champions League: Real Madrid, Liverpool, City y Arsenal afrontan visitas clave en la Jornada 4

La cuarta jornada de la Champions League 2026-2027 cerrará este miércoles con nueve partidos y cuatro visitas estelares: Real Madrid enfrentará al AEK Atenas, Liverpool viajará al Fenerbahçe, Manchester City chocará con RB Leipzig y Arsenal buscará extender su invicto contra Slavia Praga. La fecha marca el ecuador de la fase de liga. Real Madrid, dirigido por José Mourinho, llegará a Grecia con nueve puntos de nueve posibles tras vencer a Inter de Milán (2-1), Roma (4-3) y Leipzig (4-1). El equipo merengue enlaza seis triunfos y apostará por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham para seguir invicto.

El duelo arrancará a las 11:45 de la mañana, en la Allwyn Arena de Atenas, con transmisión por FOX One. AEK suma tres puntos y viene de perder ante Shakhtar y City; en ataque tendrá a Luka Jović, exmadridista. Los blancos sólo han ganado una de ocho visitas europeas a clubes griegos y Bellingham podría alcanzar 60 juegos de Champions, un récord de precocidad.

A la misma hora, Fenerbahçe recibirá al Liverpool en el estadio Şükrü Saracoğlu, de Estambul, Turquía, con transmisión por HBO Max y TNT. Los Reds acumulan nueve puntos tras derrotar al Atlético de Madrid, LASK y Villarreal. Buscarán su cuarta victoria, mientras el equipo turco intenta salir de la parte baja de la clasificación. El desafío inglés no es menor: Liverpool sólo ganó una de sus ocho visitas europeas a Turquía y perdió las tres más recientes. Fenerbahçe apenas tiene dos puntos y arrastra diez partidos sin vencer en Champions. Ederson, N’Golo Kanté y Kerem Aktürkoğlu tratarán de contener a Alexander Isak y Florian Wirtz en su primer duelo UEFA.

A las 2 de la tarde, RB Leipzig y Manchester City se enfrentarán en la Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, con transmisión por FOX One. El equipo inglés lleva seis puntos luego de vencer al Porto y al AEK, aunque perdió contra Paris Saint-Germain. Leipzig sólo suma tres unidades: cayó ante Como y Real Madrid, pero consiguió imponerse al PSV. Erling Haaland acaparará las miradas: el noruego ha marcado 12 goles en ocho encuentros contra Leipzig con las camisetas de Borussia Dortmund y Manchester City. Del otro lado, Martín Demichelis buscará aprovechar el buen rendimiento de los alemanes en casa y cortar una cadena de cinco derrotas consecutivas frente a adversarios ingleses en competencias europeas.

Arsenal visitará al Slavia Praga a las 2 de la tarde en la Fortuna Arena de la capital checa, con transmisión en México por HBO Max. Los Gunners suman siete puntos después de vencer a Napoli y Lille, además de empatar 2-2 contra Bayern Múnich. También llegan fortalecidos por su reciente victoria sobre Liverpool en la Premier League. Las estadísticas favorecen al conjunto de Mikel Arteta: acumula 18 compromisos sin perder en Champions, mientras Slavia lleva 18 juegos europeos sin ganar. Los checos, además, nunca han marcado en casa contra Arsenal en tres enfrentamientos. La visita inglesa tendrá que sortear las bajas por lesión de Bukayo Saka y William Saliba.

La cartelera del miércoles incluirá también PSV Eindhoven contra Club Brujas, Lens frente a Como y Viking contra Sabah, todos a las 2 de la tarde. Cada punto será relevante: sólo los ocho primeros avanzan directamente a Octavos de Final y los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto lugar deberán disputar una eliminatoria. Mexicanos con actividad en la Champions League - Fecha 4 Respecto a los mexicanos, Obed Vargas fue convocado por el Atlético de Madrid para recibir este martes al Bayern Múnich en el Estadio Metropolitano. El mediocampista comenzó en el banquillo en la derrota española por 0-2. Sus oportunidades siguen siendo escasas: en la jornada anterior disputó cerca de 12 minutos frente al Stuttgart. Álvaro Fidalgo será baja para el Borussia Dortmund contra Real Betis, programado el miércoles a las 2 de la tarde en el Signal Iduna Park, con transmisión por HBO Max y TNT.

Aunque apareció en la convocatoria inicial, el mexicano no viajó a Alemania por un proceso vírico. Sin él, el conjunto de Manuel Pellegrini buscará su cuarta victoria en igual número de partidos. Por último, Santiago Giménez buscará minutos con Porto ante Napoli, también a las 2 de la tarde, en el Estádio do Dragão de Portugal; en México se verá por FOX One y FOX. El delantero volvió a marcar hace poco en la Copa portuguesa, pero no jugó ante Estoril ni contra PSV en Champions. Porto, sin unidades tras tres derrotas, recibirá a un Napoli que suma tres puntos.