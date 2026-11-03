Champions League: Barcelona y PSG golean, United remonta y Bayern vence al Atlético

La cuarta jornada de la Champions League 2026-2027 dejó goleadas y remontadas este martes. Barcelona venció 3-0 al Aston Villa en el Camp Nou, Manchester United reaccionó para superar 3-2 a la Roma en Old Trafford, París Saint-Germain aplastó 6-0 al Villarreal y Bayern Múnich derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El equipo de Hansi Flick dominó desde el arranque. Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 7, después de aprovechar un error en la salida del conjunto inglés.

El Aston Villa buscó espacios a la espalda de la zaga, pero Joan García conservó la ventaja. Raphinha sentenció en el complemento con un doblete. El brasileño marcó al 52’, tras una asistencia de Fermín López, y repitió al 64’, luego de una jugada por la banda de João Cancelo. El 3-0 permitió al Barcelona recuperarse del tropiezo ante el PSG y apuntar a los ocho primeros lugares. La historia más dramática se escribió en Inglaterra. Manchester United se fue al descanso con desventaja de 0-2 frente a una Roma que golpeó por conducto de Matías Soulé, al minuto 11, y Donyell Malen, de penalti al 18’.

El panorama parecía complicarse para los Red Devils, que acumulaban nueve encuentros consecutivos sin ganar. Sin embargo, Bruno Fernandes descontó desde los once pasos al minuto 58, después de que el cobro inicial tuviera que repetirse. La insistencia local encontró recompensa en el cierre: Matheus Cunha empató al 83’ y anotó el 3-2 al 86’. Aunque el brasileño terminó expulsado por doble amonestación, el United protegió su ventaja y consiguió un triunfo valioso para las aspiraciones europeas del equipo de Michael Carrick.

La exhibición más contundente correspondió al PSG, que silenció el Estadio de la Cerámica con seis goles sin respuesta. João Neves inauguró la cuenta al 9’, Désiré Doué amplió al 12’, Senny Mayulu apareció al 13’ y Fabián Ruiz colocó el cuarto al 17’. En menos de veinte minutos, el Villarreal ya había quedado contra las cuerdas ante un rival implacable en cada aproximación. Fabián Ruiz volvió a marcar al minuto 50 y Boly completó la media docena al 78’. Con el 6-0, los parisinos alcanzaron cuatro victorias en cuatro presentaciones y 12 puntos, mientras que el Submarino Amarillo sufrió una de las derrotas más duras de la jornada continental.

En Madrid, Bayern Múnich resolvió una visita exigente con autoridad. Después de un primer tiempo sin goles, Lennart Karl aprovechó un error defensivo para abrir la cuenta al 54’. Konrad Laimer amplió la diferencia al 74’, tras una asistencia de Harry Kane. El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, no encontró respuestas para evitar el 0-2 ante su afición.

En el resto de la jornada, Inter de Milán se impuso 3-0 al Feyenoord en Róterdam, con anotaciones de Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito y Piotr Zieliński. El conjunto italiano sumó tres puntos importantes en su intento por escalar posiciones en la fase de liga. LASK de Austria goleó 4-0 al Slovan Bratislava, con doblete de Jørgensen y tantos de Ljubičić y Adeniran.

Por su parte, Galatasaray derrotó 2-0 al Stuttgart en Estambul gracias a dos goles de Aleksey Batrakov, ambos conseguidos durante el primer cuarto de hora. Finalmente, Sporting de Portugal venció 1-0 al Shakhtar Donetsk con gol de Issa Doumbia, mientras que Bodø/Glimt y Lille empataron 0-0 en Noruega. La cuarta fecha continuará este miércoles 4 de noviembre con nueve partidos más, entre ellos los compromisos de Real Madrid, Liverpool, Arsenal y Manchester City.