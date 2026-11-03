Habeas corpus: cómo funciona el recurso legal que solicitó Inés Gómez Mont

La exconductora mexicana Inés Gómez Mont recurrió a una herramienta legal de Estados Unidos para cuestionar su detención migratoria: una demanda de habeas corpus. El recurso busca que un juez revise si las autoridades tienen fundamentos legales para mantenerla bajo custodia.

La solicitud fue presentada el 31 de octubre ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, después de que Gómez Mont fuera detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El juez federal Jeffrey T. Kuntz aceptó revisar la petición y ordenó a las autoridades explicar, a más tardar el 4 de noviembre, por qué consideran legal mantenerla detenida. Esto no significa que haya ordenado su liberación.

¿QUÉ ES UNA DEMANDA DE HABEAS CORPUS?

El habeas corpus es un recurso judicial que permite cuestionar la legalidad de la detención de una persona. Su propósito es evitar que una autoridad mantenga a alguien privado de la libertad sin una justificación legal suficiente.

El término proviene del latín y suele traducirse como “que tengas el cuerpo”. En el sistema jurídico estadounidense, este mecanismo permite que un tribunal examine los motivos de una detención y determine si la custodia debe continuar.

La legislación federal contempla este recurso en el artículo 2241 del título 28 del Código de Estados Unidos, que establece las facultades de los tribunales para atender determinadas solicitudes de este tipo.

¿QUÉ PIDIÓ INÉS GÓMEZ MONT A LA JUSTICIA DE EU?

Con la demanda, la defensa de Gómez Mont busca que el juez examine los fundamentos de su arresto y determine si su permanencia bajo custodia migratoria cumple con la ley.

Sus abogados también solicitaron impedir que fuera trasladada a otro centro de detención, al argumentar que una de sus hijas recibe tratamiento médico y que el cambio de ubicación podría afectarla.

Sin embargo, el juez rechazó esta petición de emergencia porque consideró que no tenía jurisdicción para impedir el traslado a otro distrito. Por separado, mantuvo la solicitud para que las autoridades justificaran la detención.

El expediente judicial registra ambas decisiones, por lo que el procedimiento continúa sin que exista una resolución definitiva sobre la legalidad de la custodia.