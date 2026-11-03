Puente de noviembre 2026: esta es la fecha oficial del descanso y quiénes tendrán días libres

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Puente de noviembre 2026: esta es la fecha oficial del descanso y quiénes tendrán días libres
    El descanso por la Revolución Mexicana se recorrerá al lunes 16 de noviembre, lo que permitirá un fin de semana largo. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce qué dice la Ley Federal del Trabajo y cuánto deben pagarte si trabajas ese día.

Noviembre traerá uno de los últimos puentes del año para las personas trabajadoras en México. Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora el viernes 20 de noviembre, el descanso obligatorio se recorrerá al lunes 16, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso

De esta manera, quienes descansan habitualmente sábado y domingo podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, del 14 al 16 de noviembre, antes de regresar a sus actividades el martes 17.

¿QUÉ DÍA ES EL PUENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026?

El día de descanso obligatorio será el lunes 16 de noviembre de 2026, fecha establecida para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo señala que el descanso corresponde al tercer lunes de noviembre, sin importar qué día de la semana sea el aniversario histórico.

Por ello, el viernes 20 de noviembre será una jornada laboral ordinaria para quienes no tengan un beneficio adicional otorgado por su empresa.

$!Noviembre traerá uno de los últimos puentes del año para las personas trabajadoras en México.
Noviembre traerá uno de los últimos puentes del año para las personas trabajadoras en México. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUIÉNES TENDRÁN DESCANSO OBLIGATORIO EN NOVIEMBRE?

El descanso del lunes 16 de noviembre aplica a las personas trabajadoras sujetas a la legislación laboral mexicana. Sin embargo, algunas actividades deben mantener operaciones durante los días festivos, por lo que ciertos empleados podrían tener que presentarse a trabajar.

En el caso de las escuelas de educación básica, el calendario de la Secretaría de Educación Pública contempla una suspensión de clases desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre, debido a las actividades de registro de calificaciones y al día festivo.

Este calendario escolar no significa que todas las personas trabajadoras tengan cuatro días de descanso.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS EL 16 DE NOVIEMBRE?

Las personas que laboren durante el descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario diario habitual más un salario doble por el servicio prestado. En la práctica, esto equivale a un pago triple por la jornada, conforme al artículo 75 de la LFT.

Por ejemplo, si una persona gana 400 pesos diarios y trabaja ese lunes, le corresponderán 400 pesos de salario ordinario más 800 pesos adicionales, para un total de mil 200 pesos por ese día.

Si el empleador no respeta este derecho, la persona trabajadora puede solicitar orientación a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México

¿EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE TAMBIÉN ES FERIADO?

No. Aunque el 20 de noviembre es la fecha cívica que recuerda el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, la legislación laboral establece el descanso obligatorio el tercer lunes del mes.

Por lo tanto, el viernes 20 será un día laboral normal, salvo que el centro de trabajo conceda el descanso como una prestación adicional.

Después de este puente, el siguiente descanso obligatorio para las personas trabajadoras será el viernes 25 de diciembre, con motivo de Navidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vacaciones
Celebraciones

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Se escucha que arrastran cadenas

Se escucha que arrastran cadenas
true

Nuevos videos: la prueba más dura del delito en el INE
El hijo del expresidente López Obrador publicó un video para rechazar las acusaciones sobre huachicol fiscal y presuntos vínculos empresariales.

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán; acusa guerra sucia en medios de comunicación
El alza en las valoraciones del oro puede ser un factor que plantea dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
La Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Lo olvidaste? Otra vez líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México en el mes de noviembre.

Líneas telefónicas que deberán registrarse a la CURP en el mes de noviembre de 2026
La periodista recordó una advertencia que habría recibido la cantante durante un concierto en la Arena Monterrey, dos años antes del accidente aéreo de 2012.

‘Que chin..en a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey
Juan Valencia no pudo aprovechar una oportunidad frente al arco que pudo cambiar el rumbo del partido. Santos Laguna se impuso 1-0 en el TSM, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa