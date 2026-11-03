Puente de noviembre 2026: esta es la fecha oficial del descanso y quiénes tendrán días libres

Noviembre traerá uno de los últimos puentes del año para las personas trabajadoras en México. Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora el viernes 20 de noviembre, el descanso obligatorio se recorrerá al lunes 16, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De esta manera, quienes descansan habitualmente sábado y domingo podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, del 14 al 16 de noviembre, antes de regresar a sus actividades el martes 17. ¿QUÉ DÍA ES EL PUENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026? El día de descanso obligatorio será el lunes 16 de noviembre de 2026, fecha establecida para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo señala que el descanso corresponde al tercer lunes de noviembre, sin importar qué día de la semana sea el aniversario histórico. Por ello, el viernes 20 de noviembre será una jornada laboral ordinaria para quienes no tengan un beneficio adicional otorgado por su empresa.

¿QUIÉNES TENDRÁN DESCANSO OBLIGATORIO EN NOVIEMBRE? El descanso del lunes 16 de noviembre aplica a las personas trabajadoras sujetas a la legislación laboral mexicana. Sin embargo, algunas actividades deben mantener operaciones durante los días festivos, por lo que ciertos empleados podrían tener que presentarse a trabajar. En el caso de las escuelas de educación básica, el calendario de la Secretaría de Educación Pública contempla una suspensión de clases desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre, debido a las actividades de registro de calificaciones y al día festivo. Este calendario escolar no significa que todas las personas trabajadoras tengan cuatro días de descanso. ¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS EL 16 DE NOVIEMBRE? Las personas que laboren durante el descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario diario habitual más un salario doble por el servicio prestado. En la práctica, esto equivale a un pago triple por la jornada, conforme al artículo 75 de la LFT. Por ejemplo, si una persona gana 400 pesos diarios y trabaja ese lunes, le corresponderán 400 pesos de salario ordinario más 800 pesos adicionales, para un total de mil 200 pesos por ese día. Si el empleador no respeta este derecho, la persona trabajadora puede solicitar orientación a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE TAMBIÉN ES FERIADO? No. Aunque el 20 de noviembre es la fecha cívica que recuerda el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, la legislación laboral establece el descanso obligatorio el tercer lunes del mes. Por lo tanto, el viernes 20 será un día laboral normal, salvo que el centro de trabajo conceda el descanso como una prestación adicional. Después de este puente, el siguiente descanso obligatorio para las personas trabajadoras será el viernes 25 de diciembre, con motivo de Navidad.

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