El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump

El 16 de junio, tras el cumpleaños número 80 del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reportó que durante el festejo hubo un aproximado de 5 presuntos atentados en su contra. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos oficializó cargos en contra de 5 individuos que presuntamente planearon un ataque en contra del presidente Trump, mientras este festejaba su cumpleaños en el evento de la UFC en la Casa Blanca.

Según las autoridades de los Estados Unidos, los involucrados en el atentado planeaban utilizar drones con explosivos y francotiradores para atacar al presidente Trump. Medios han considerado que este sería el cuarto atentado en contra del presidente. Los documentos del Departamento de Justicia señalaron que los presuntos responsables son Tycen Proper, Bryan Omar Roa, Michael Alan Thomas, Daniel Kenely Eskridge y Abraham Hermosillo Álvarez.

Se ha colaborado en que la investigación en contra del atentado comenzó desde el 10 de junio, después que la madre de uno de los involucrados, Tycen Proper, denunciara a las autoridades que su hijo estaba comprando armas y hacía comentarios en contra del presidente Trump. Según la investigación de las autoridades, el grupo de involucrados se comunicaba a través de TikTok y posteriormente utilizaron aplicaciones de mensajería encriptada. Se debe destacar que quienes estaban organizando el atentado no residían en Washington ni fueron arrestados en las proximidades del evento en la Casa Blanca. Elementos de la policía, en cooperación con el FBI, procedieron con los arrestos en los estados de Ohio, California, Misuri y Nebraska.

Tycen Proper fue señalado como principal autor de la planeación y se le imputaron cargos federales, como conspirar para cometer una ofensa en contra de los Estados Unidos. Los demás fueron vinculados a los cargos de conspiración para cometer asesinato. Según fuentes oficiales e históricas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el mandatario con más atentados en contra de su vida en la historia del país.

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