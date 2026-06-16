El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump
    FBI detiene atentado en contra de Donald Trump Vanguardia

Los involucrados en el ataque, provenientes de diferentes estados, planificaron atacar a Trump durante su festejo de 80 años en la Casa Blanca

El 16 de junio, tras el cumpleaños número 80 del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reportó que durante el festejo hubo un aproximado de 5 presuntos atentados en su contra.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos oficializó cargos en contra de 5 individuos que presuntamente planearon un ataque en contra del presidente Trump, mientras este festejaba su cumpleaños en el evento de la UFC en la Casa Blanca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-emperador-trump-celebra-sus-80-anos-convirtiendo-la-casa-blanca-en-un-coliseo-de-lucha-ufc-AG21410088

Según las autoridades de los Estados Unidos, los involucrados en el atentado planeaban utilizar drones con explosivos y francotiradores para atacar al presidente Trump. Medios han considerado que este sería el cuarto atentado en contra del presidente.

Los documentos del Departamento de Justicia señalaron que los presuntos responsables son Tycen Proper, Bryan Omar Roa, Michael Alan Thomas, Daniel Kenely Eskridge y Abraham Hermosillo Álvarez.

Se ha colaborado en que la investigación en contra del atentado comenzó desde el 10 de junio, después que la madre de uno de los involucrados, Tycen Proper, denunciara a las autoridades que su hijo estaba comprando armas y hacía comentarios en contra del presidente Trump.

Según la investigación de las autoridades, el grupo de involucrados se comunicaba a través de TikTok y posteriormente utilizaron aplicaciones de mensajería encriptada. Se debe destacar que quienes estaban organizando el atentado no residían en Washington ni fueron arrestados en las proximidades del evento en la Casa Blanca. Elementos de la policía, en cooperación con el FBI, procedieron con los arrestos en los estados de Ohio, California, Misuri y Nebraska.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-disipa-la-guerra-que-el-mismo-inicio-sin-cumplir-todos-sus-objetivos-GF21429249

Tycen Proper fue señalado como principal autor de la planeación y se le imputaron cargos federales, como conspirar para cometer una ofensa en contra de los Estados Unidos. Los demás fueron vinculados a los cargos de conspiración para cometer asesinato.

Según fuentes oficiales e históricas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el mandatario con más atentados en contra de su vida en la historia del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Atentados
Investigaciones

Localizaciones


Estados Unidos
Washington D.C.

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


FBI

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La diputada local priista de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela reviró las declaraciones del Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Paola Gárate arremete contra secretario de Defensa; ya hizo denuncia tras recibir corona fúnebre
Cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia a festejar el triunfo de la Selección Mexicana tras vencer 2-0 al equipo de Sudáfrica durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México.

Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio
La prensa potosina se ha manifestado por las iniciativas impulsadas que han afectado el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Urge Artículo 19 a frenar la criminalización de la prensa en San Luis Potosí
Durantela reunión se abordaron temas del fútbol, pero también lo que tiene que ver con relaciones comerciales.

Samuel García se reúne con diplomáticos de Túnez, uno de los países participantes del Mundial
Residentes desplazados portan banderas de Irán y Hezbolá al pasar junto a un edificio destruido que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en la aldea sureña de Chehabiyeh, Líbano.

Irán: acuerdo para poner fin a la guerra con EU requiere la retirada israelí de Líbano
Florida busca prohibir conciertos de Kanye West por antisemitismo

Florida busca prohibir conciertos de Kanye West por antisemitismo

Nuevas cartas de El Chapo para el tribunal de Estados Unidos

El Chapo exige su libertad de la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos
Compras en línea

Compras en línea