Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

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Israel García
por Israel García
Mauro Marines
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Sara Navarrete
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El largometraje filmado en Coahuila agotó localidades en su estreno dentro del FINA 449 y se prepara para llegar a más de 200 salas de cine en todo México

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El exterior de Cinépolis Villalta se vistió de gala con una alfombra roja rodeada de rosas para recibir el estreno de ‘El Desaire’, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 449, en el marco del aniversario de Saltillo.

La película, realizada en Saltillo por la Universidad Carolina en colaboración con VANGUARDIA y Epic Film Institute, por fin pudo ser vista por el público local, que agotó las entradas para disfrutar esta versión cinematográfica del corrido de ‘Rosita Alvirez’.

https://vanguardia.com.mx/show/gana-el-desaire-premio-en-festival-de-cine-en-francia-CC21106712

“Estamos emocionados de poder presentar la película a la gente. Ahora la verá mucho más público; esperamos que les guste y les deje un mensaje bonito. Este estreno abre la puerta para las funciones que habrá a partir de la primera semana de septiembre a nivel nacional”, dijo Gabriel Ramos, director del filme, a VMÁS.

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UNA FIESTA CON MUCHO CARIÑO

Personalidades como Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila; Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina; y Armando Castilla, productor ejecutivo del filme y director de VANGUARDIA, engalanaron la gala junto con el elenco protagónico.

“Saltillo brilla por llevar esta conversación a la mesa, tanto aquí como en el extranjero”, dijo la actriz Vico Escorcia, protagonista de la historia.

Al ser cuestionada sobre lo que representa ‘El Desaire’ en su carrera, la actriz aseguró que el proyecto ocupa un lugar muy especial en su trayectoria.

“Me cambió la vida de muchas maneras. Lo agradezco con el corazón. Es la película que más conciencia social ha generado de todas las que he hecho y ese era justamente el objetivo. Viene de un lugar muy puro y tiene muchísimo corazón”, explicó.

Por su parte, Armando Castilla, quien funge como uno de los productores del filme, reconoció el trabajo de todo el equipo.

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“Nuestra razón de existir es contar historias y este formato nos permite hacerlo de una manera distinta. Hay gente que se conmueve leyendo, otra escuchando y otra viendo una película. Con motivo de los 50 años de VANGUARDIA quisimos cambiar la dinámica para contar historias con el interés de contribuir a mejorar nuestra comunidad”, expresó el también director general de esta casa editorial.

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Otro de los involucrados en la producción fue Esteban Garza, rector de la Universidad Carolina, quien adelantó que ya trabajan en nuevos proyectos cinematográficos.

“Ya hay un par de guiones: uno terminado y otro en desarrollo. Ahora comenzaremos a gestionar los recursos para hacerlos realidad”, agregó.

MÁS QUE UN CORRIDO, LA HISTORIA DE UN FEMINICIDIO

Respecto a la historia que aborda el largometraje, Elena Barbosa, integrante del equipo de guionistas, señaló:

“Es un tema realmente doloroso. A veces no nos damos cuenta de todo lo que ocurre dentro de las relaciones interpersonales, de esas estructuras de poder que ya tenemos implícitas y que terminamos normalizando, cuando en realidad no deberíamos hacerlo”.

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Javier Díaz, alcalde de Saltillo, celebró que historias como ésta se cuenten desde la ciudad y destacó el talento de los coahuilenses en las artes, el deporte y otros ámbitos.

“Nos sentimos muy orgullosos de que este estreno forme parte del FINA por el 449 aniversario de Saltillo. La escenografía es nuestro municipio y esta película ayuda a generar conciencia sobre el cuidado y la protección de las mujeres. Es un proyecto cien por ciento saltillense que demuestra, tanto a nivel nacional como internacional, la grandeza de nuestra ciudad”, expresó el edil.

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A FUTURO

Durante su recorrido por festivales nacionales e internacionales, ‘El Desaire’ ha obtenido más de 25 premios gracias al trabajo de Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso, Gabriela de la Garza, Irene Arcila y el resto del elenco.

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A nivel nacional, ‘El Desaire’ llegará a más de 200 salas de Cinépolis y Cinemex durante la primera semana de septiembre, con el propósito de llevar la historia de Rosita Alvirez a más espectadores y mantener vigente la conversación sobre la violencia de género.

Con información de Mauro Marines y Sara Navarrete

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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