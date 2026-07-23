$!Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

El exterior de Cinépolis Villalta se vistió de gala con una alfombra roja rodeada de rosas para recibir el estreno de ‘El Desaire’, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 449, en el marco del aniversario de Saltillo. La película, realizada en Saltillo por la Universidad Carolina en colaboración con VANGUARDIA y Epic Film Institute, por fin pudo ser vista por el público local, que agotó las entradas para disfrutar esta versión cinematográfica del corrido de ‘Rosita Alvirez’.

“Estamos emocionados de poder presentar la película a la gente. Ahora la verá mucho más público; esperamos que les guste y les deje un mensaje bonito. Este estreno abre la puerta para las funciones que habrá a partir de la primera semana de septiembre a nivel nacional”, dijo Gabriel Ramos, director del filme, a VMÁS.

UNA FIESTA CON MUCHO CARIÑO Personalidades como Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila; Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina; y Armando Castilla, productor ejecutivo del filme y director de VANGUARDIA, engalanaron la gala junto con el elenco protagónico.

“Saltillo brilla por llevar esta conversación a la mesa, tanto aquí como en el extranjero”, dijo la actriz Vico Escorcia, protagonista de la historia. Al ser cuestionada sobre lo que representa ‘El Desaire’ en su carrera, la actriz aseguró que el proyecto ocupa un lugar muy especial en su trayectoria. “Me cambió la vida de muchas maneras. Lo agradezco con el corazón. Es la película que más conciencia social ha generado de todas las que he hecho y ese era justamente el objetivo. Viene de un lugar muy puro y tiene muchísimo corazón”, explicó. Por su parte, Armando Castilla, quien funge como uno de los productores del filme, reconoció el trabajo de todo el equipo.

“Nuestra razón de existir es contar historias y este formato nos permite hacerlo de una manera distinta. Hay gente que se conmueve leyendo, otra escuchando y otra viendo una película. Con motivo de los 50 años de VANGUARDIA quisimos cambiar la dinámica para contar historias con el interés de contribuir a mejorar nuestra comunidad”, expresó el también director general de esta casa editorial.

Otro de los involucrados en la producción fue Esteban Garza, rector de la Universidad Carolina, quien adelantó que ya trabajan en nuevos proyectos cinematográficos. “Ya hay un par de guiones: uno terminado y otro en desarrollo. Ahora comenzaremos a gestionar los recursos para hacerlos realidad”, agregó.

MÁS QUE UN CORRIDO, LA HISTORIA DE UN FEMINICIDIO Respecto a la historia que aborda el largometraje, Elena Barbosa, integrante del equipo de guionistas, señaló: “Es un tema realmente doloroso. A veces no nos damos cuenta de todo lo que ocurre dentro de las relaciones interpersonales, de esas estructuras de poder que ya tenemos implícitas y que terminamos normalizando, cuando en realidad no deberíamos hacerlo”.

Javier Díaz, alcalde de Saltillo, celebró que historias como ésta se cuenten desde la ciudad y destacó el talento de los coahuilenses en las artes, el deporte y otros ámbitos. “Nos sentimos muy orgullosos de que este estreno forme parte del FINA por el 449 aniversario de Saltillo. La escenografía es nuestro municipio y esta película ayuda a generar conciencia sobre el cuidado y la protección de las mujeres. Es un proyecto cien por ciento saltillense que demuestra, tanto a nivel nacional como internacional, la grandeza de nuestra ciudad”, expresó el edil.

A FUTURO Durante su recorrido por festivales nacionales e internacionales, ‘El Desaire’ ha obtenido más de 25 premios gracias al trabajo de Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso, Gabriela de la Garza, Irene Arcila y el resto del elenco.