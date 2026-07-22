IMSS revela la forma correcta de lavar frutas y verduras para evitar enfermedades; este es el jabón que debes usar

Las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias, virus y parásitos que pueden contaminar los alimentos y provocar enfermedades gastrointestinales. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene en el hogar y compartió recomendaciones para reducir el riesgo de infecciones.

Especialistas del IMSS Hidalgo señalaron que una de las principales acciones preventivas consiste en lavar correctamente frutas y verduras antes de consumirlas, especialmente cuando se comerán crudas. ¿Cómo recomienda el IMSS lavar frutas y verduras? De acuerdo con el instituto, enjuagar frutas y verduras únicamente con agua potable ayuda a eliminar tierra, polvo y residuos visibles, pero no siempre es suficiente para reducir la presencia de microorganismos que pueden causar enfermedades. Por ello, el procedimiento recomendado consiste en retirar primero la suciedad bajo el chorro de agua y posteriormente realizar una desinfección utilizando un producto desinfectante para alimentos, preparado conforme a las instrucciones del fabricante. El objetivo es disminuir la presencia de bacterias, virus y parásitos que no pueden observarse a simple vista y que representan un riesgo para la salud.

El jabón adecuado sí es importante El IMSS recordó que el jabón debe utilizarse para el lavado de manos y no directamente sobre las frutas y verduras. Los especialistas recomiendan lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño, tras manipular dinero y luego de tocar mascotas u objetos potencialmente contaminados. Aunque el gel antibacterial puede ser una alternativa cuando no existe acceso inmediato a agua y jabón, la institución aclara que no sustituye el lavado tradicional cuando las manos presentan suciedad visible. Evita errores que favorecen la contaminación Además del correcto lavado y desinfección de alimentos, el IMSS recomienda evitar prácticas que incrementan el riesgo de contaminación cruzada. Entre los errores más comunes se encuentran utilizar la misma tabla para cortar carne y verduras, descongelar alimentos a temperatura ambiente o dejar comidas preparadas fuera del refrigerador durante varias horas. También aconseja desechar alimentos que presenten mal olor, cambios de color o alteraciones en su textura, ya que podrían encontrarse en mal estado.

Otras recomendaciones para prevenir enfermedades gastrointestinales El IMSS también invita a consumir agua potable, mantener refrigerados los alimentos perecederos y evitar comprar comida en establecimientos donde no existan condiciones adecuadas de higiene. En caso de presentar síntomas como diarrea persistente, vómito, fiebre o dolor abdominal, la institución recomienda mantener una adecuada hidratación y acudir a una Unidad de Medicina Familiar para recibir atención médica, evitando la automedicación. Adoptar medidas sencillas como lavarse las manos correctamente, desinfectar frutas y verduras y conservar adecuadamente los alimentos puede hacer una diferencia importante para proteger la salud de toda la familia, especialmente durante la temporada de calor.

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