‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los comentarios del exmandatario y respondió de forma breve: “No se vaya a quemar” .

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox , quien salió en defensa del exgobernador de Baja California , Ernesto Ruffo , investigado por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles .

Sheinbaum sostuvo que el caso no obedece a diferencias políticas, sino a una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la República (FGR) , la cual, afirmó, ha reunido elementos suficientes para judicializar el expediente.

FGR MANTIENE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN

La presidenta explicó que las indagatorias comenzaron hace más de un año, luego del aseguramiento de ferrotanques que presuntamente eran utilizados para introducir combustible de manera ilegal al país.

Asimismo, señaló que Ernesto Ruffo figura como el principal accionista de la empresa investigada, situación que, dijo, puede acreditarse mediante documentación oficial.

“Él es el principal accionista. Hay forma de demostrarlo... la Fiscalía pudiera mostrar el registro público de la empresa”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, la empresa tenía como actividad principal la importación y distribución de hidrocarburos, por lo que las investigaciones se centran en las operaciones realizadas por esa compañía.

PRESUNTO ESQUEMA PARA EVADIR EL PAGO DEL IEPS

Sheinbaum explicó que, según las investigaciones ministeriales, el presunto esquema consistía en declarar mercancías distintas al combustible durante su ingreso al país, con el objetivo de evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Posteriormente, el hidrocarburo era distribuido y comercializado en territorio nacional, de acuerdo con las líneas de investigación que mantiene abiertas la FGR.

“No es que tuviera otra función; la principal función de esta empresa era importar combustible y distribuirlo”, señaló.

La presidenta reiteró que las investigaciones continúan y que el proceso se desarrolla conforme a las facultades de la autoridad ministerial.

SUMAN OCHO ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR EL CASO

Durante la conferencia, Sheinbaum informó que hasta el momento la Fiscalía General de la República ha ejecutado ocho órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.

La mandataria insistió en que las acciones emprendidas por la autoridad responden a una investigación iniciada hace más de un año y descartó que exista algún tipo de persecución política contra los involucrados.

El Gobierno federal señaló que las diligencias continúan para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer por completo el presunto esquema de contrabando de combustibles.