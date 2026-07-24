‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple
    Sheinbaum respondió a Vicente Fox tras defender a Ernesto Ruffo. La presidenta afirmó que la investigación de la FGR no tiene motivaciones políticas y que el caso está sustentado en pruebas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum rechazó que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, tenga un trasfondo político

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, investigado por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los comentarios del exmandatario y respondió de forma breve: “No se vaya a quemar”.

Sheinbaum sostuvo que el caso no obedece a diferencias políticas, sino a una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, afirmó, ha reunido elementos suficientes para judicializar el expediente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-tiene-un-nuevo-arancel-sheinbaum-asegura-que-se-mantiene-esquema-actual-HK22393400

FGR MANTIENE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN

La presidenta explicó que las indagatorias comenzaron hace más de un año, luego del aseguramiento de ferrotanques que presuntamente eran utilizados para introducir combustible de manera ilegal al país.

Asimismo, señaló que Ernesto Ruffo figura como el principal accionista de la empresa investigada, situación que, dijo, puede acreditarse mediante documentación oficial.

“Él es el principal accionista. Hay forma de demostrarlo... la Fiscalía pudiera mostrar el registro público de la empresa”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, la empresa tenía como actividad principal la importación y distribución de hidrocarburos, por lo que las investigaciones se centran en las operaciones realizadas por esa compañía.

PRESUNTO ESQUEMA PARA EVADIR EL PAGO DEL IEPS

Sheinbaum explicó que, según las investigaciones ministeriales, el presunto esquema consistía en declarar mercancías distintas al combustible durante su ingreso al país, con el objetivo de evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Posteriormente, el hidrocarburo era distribuido y comercializado en territorio nacional, de acuerdo con las líneas de investigación que mantiene abiertas la FGR.

“No es que tuviera otra función; la principal función de esta empresa era importar combustible y distribuirlo”, señaló.

La presidenta reiteró que las investigaciones continúan y que el proceso se desarrolla conforme a las facultades de la autoridad ministerial.

SUMAN OCHO ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR EL CASO

Durante la conferencia, Sheinbaum informó que hasta el momento la Fiscalía General de la República ha ejecutado ocho órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.

La mandataria insistió en que las acciones emprendidas por la autoridad responden a una investigación iniciada hace más de un año y descartó que exista algún tipo de persecución política contra los involucrados.

El Gobierno federal señaló que las diligencias continúan para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer por completo el presunto esquema de contrabando de combustibles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-piso-parejo-en-reglas-de-origen-del-t-mec-BK22393763

DATOS CURIOSOS

· La investigación de la FGR relacionada con este caso inició hace más de un año.

· Según Claudia Sheinbaum, Ernesto Ruffo es el principal accionista de la empresa bajo investigación.

· El presunto fraude consistía en declarar productos distintos al combustible para evadir el pago del IEPS.

· Hasta ahora, la Fiscalía General de la República ha ejecutado ocho órdenes de aprehensión vinculadas con la investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Huachicol

Personajes


Vicente Fox
Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Dos de los imputados en la causa por huachicol fiscal en Saltillo enfrentarán el proceso en arresto domiciliario, mientras avanza la investigación federal.

Señalados por huachicol fiscal en Saltillo permanecerán bajo arresto domiciliario
Saltillo registró un incremento quincenal de 0.35% en los precios, por encima del promedio nacional; Ciudad Acuña presentó una variación quincenal de 0.47%

Saltillo, entre las ciudades con mayor alza de precios; papa, manzana y melón encarecen la canasta
El caso de Rocky ha provocado manifestaciones para exigir justicia y sanciones ejemplares por el maltrato animal.

Caso Rocky: Morelos, Guerrero y Oaxaca encabezan las penas más severas por maltrato animal; Coahuila alcanza hasta 8 años
Gilberto Mora elevó su valor de mercado tras disputar cuatro partidos con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo
Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa
¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal a causa de su edad y estado de salúd?

¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?
Analizamos la abismal diferencia de fortuna entre Ismael Zambada y Joaquín Guzmán tras las sentencias dictadas en Nueva York.

¿‘El Chapo’ Guzmán o ‘El Mayo’ Zambada?... quién de los 2 líderes del Cártel de Sinaloa era más rico
La CNDH exhortó a las autoridades de Tamaulipas a esclarecer la muerte de una adolescente, garantizar justicia y revisar los protocolos de academias militarizadas.

CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada