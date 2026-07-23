¡Histórico! Mattel lanzará figuras de AAA con WWE; Mr. Iguana será el primero

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    ¡Histórico! Mattel lanzará figuras de AAA con WWE; Mr. Iguana será el primero
    Mr. Iguana será el primer representante de Lucha Libre AAA en recibir una figura Ultimate Edition producida por Mattel. FOTO: AAA
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Mr. Iguana encabezará la nueva colección de Mattel con una pieza articulada que incluirá a La Yezca y tendrá un precio de 55 dólares

La lucha libre mexicana dará un nuevo salto internacional. Mattel recibió luz verde para producir figuras de acción de estrellas de Lucha Libre AAA Worldwide como parte de su alianza con WWE, movimiento que llevará a la Caravana Estelar a una de las colecciones más reconocidas del wrestling.

El proyecto comenzará con Mr. Iguana, elegido por el impacto que ha generado en México y Estados Unidos. Su carisma, pintura verde y negra, lengua azul y su inseparable marioneta La Yezca lo convirtieron en un fenómeno desde su aparición en Worlds Collide.

¿Cuánto costará la figura de Mr. Iguana?

La primera pieza ya apareció en preventa en Mattel Creations bajo el nombre WWE x AAA Ultimate Edition Mr. Iguana.

La incorporación de AAA abre una vitrina inédita para la lucha libre mexicana y da a sus personajes alcance internacional.

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Su precio es de 55 dólares —alrededor de mil pesos mexicanos, antes de impuestos y envío— y está programada para despacharse a más tardar el 10 de septiembre de 2026.

El paquete incluye al luchador y a La Yezca. El formato Ultimate Edition se distingue por su nivel de detalle, manos intercambiables y más de 30 puntos de articulación.

Así permite reproducir poses, llaves y movimientos dentro del ring, por lo que apunta a los coleccionistas.

¿Qué luchadores de AAA tendrán figura de Mattel?

Los primeros reportes señalan que Mattel desarrollará varias figuras relacionadas con AAA, pero Mr. Iguana es el único nombre confirmado.

La empresa todavía no revela quiénes completarán la colección, cuántas piezas tendrá la primera serie ni si se venderán en tiendas de México.

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La línea es otra consecuencia de la compra de AAA realizada por WWE y la firma mexicana Fillip, operación anunciada en WrestleMania 41 y concretada en agosto de 2025.

Desde entonces aumentaron los cruces de talento, la mercancía oficial y la exposición mundial de la promotora fundada por Antonio Peña en 1992.

Mattel fabrica figuras de WWE desde 2010 y en 2025 extendió su acuerdo global de licencia.

La incorporación de AAA abre una vitrina inédita para la lucha libre mexicana y da a sus personajes alcance internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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