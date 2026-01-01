’El mundo no se salva afilando espadas’... León XIV pidió paz y entendimiento para 2026

León XIV subrayó que el inicio del nuevo año representa una oportunidad para una vida renovada, centrada en la reconciliación y en la construcción de relaciones humanas basadas en la confianza y la solidaridad.

Durante su homilía, el pontífice estadounidense afirmó que “el mundo no se salva afilando espadas”, sino mediante el perdón, el entendimiento y la capacidad de acoger a los demás. Su mensaje se dio en un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones geopolíticas crecientes.

El papa León XIV celebró este 1 de enero su primera misa de Año Nuevo como pontífice en la basílica de San Pedro, en el marco de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y de la 59ª Jornada Mundial de la Paz. Ante miles de fieles, lanzó un llamado directo a replantear el rumbo del mundo.

SAN AGUSTÍN Y UNA PAZ DESARMADA

El Papa recurrió al pensamiento de San Agustín para explicar que uno de los rasgos fundamentales de Dios es la gratuidad total de su amor. Señaló que este amor se manifiesta en la fragilidad de un niño recién nacido, como símbolo de humildad y entrega.

A partir de esta reflexión, León XIV sostuvo que la paz auténtica no surge de la imposición ni del miedo, sino de un esfuerzo constante por comprender, liberar y perdonar. Enfatizó que la violencia, el juicio y la exclusión no conducen a una verdadera salvación colectiva.

El pontífice invitó a los fieles a concebir el 2026 como un camino abierto, libre de cálculos y temores, donde cada persona pueda convertirse en portadora de libertad y agente de reconciliación en su entorno.

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DEL GASTO MILITAR

El mensaje papal coincidió con la publicación de su primer texto oficial para la Jornada Mundial de la Paz, titulado “La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante”. En él, León XIV expresó su inquietud por el rumbo que está tomando la política internacional.

Advirtió que durante 2024 el gasto militar mundial aumentó un 9.4 por ciento, lo que refleja un enorme esfuerzo económico destinado al rearme, pese a las lecciones que dejaron las guerras del siglo pasado. Para el Papa, esta tendencia evidencia una peligrosa normalización de la confrontación.

Asimismo, señaló que muchos gobiernos justifican el incremento del gasto militar bajo la idea de una amenaza constante, lo que contribuye a una creciente desestabilización global y a un clima de miedo e imprevisibilidad.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD GLOBAL

León XIV alertó que tratar la paz como un ideal lejano provoca que la guerra deje de parecer escandalosa. Según el pontífice, cuando se pierde la capacidad de afirmar que la paz es posible y cercana, se abre la puerta a decisiones políticas cada vez más agresivas.

Más allá del principio de legítima defensa, el Papa expresó su preocupación por una dinámica internacional en la que la desconfianza se impone al diálogo. En este escenario, insistió en la urgencia de recuperar un lenguaje y una visión que prioricen la dignidad humana.

Finalmente, exhortó a los fieles a asumir como compromiso personal y colectivo la construcción de una paz desarmada, especialmente en beneficio de los más humildes y vulnerables.

DATOS CURIOSOS

• León XIV es el primer papa estadounidense y agustino en la historia

• La Jornada Mundial de la Paz se celebra desde 1967

• El gasto militar mundial creció casi 10 por ciento en un solo año

El inicio de 2026 estuvo marcado por un mensaje claro del papa León XIV: la paz no se construye con armas, sino con perdón y entendimiento.

En un mundo tensionado por el rearme y la confrontación, el pontífice llamó a gobiernos y ciudadanos a replantear sus prioridades y a apostar por una paz cercana, humana y verdaderamente transformadora.