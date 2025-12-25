Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad

En su primer mensaje de Navidad, el Papa trazó una geografía del dolor que abarca desde Gaza y Ucrania hasta América Latina, exigiendo el fin de la violencia.

Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV pronunció su primer mensaje de Navidad Urbi et Orbi de 2025, definiendo el nacimiento de Jesucristo como el surgimiento de una “paz verdadera” que debe vencer al odio y la violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Llega la navidad al Vaticano con el encendido de su árbol de 25 metros

Ante miles de fieles, el Pontífice estableció que la paz no es una ruta política abstracta, sino un proceso que exige la responsabilidad personal de amar y solidarizarse con quienes sufren, subrayando que “Dios, que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros”.