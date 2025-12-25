Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
El sumo pontífice hizo referencia a conflictos en Medio Oriente, Ucrania y África, vinculando su mensaje al fin del año jubilar
En su primer mensaje de Navidad, el Papa trazó una geografía del dolor que abarca desde Gaza y Ucrania hasta América Latina, exigiendo el fin de la violencia.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV pronunció su primer mensaje de Navidad Urbi et Orbi de 2025, definiendo el nacimiento de Jesucristo como el surgimiento de una “paz verdadera” que debe vencer al odio y la violencia.
Ante miles de fieles, el Pontífice estableció que la paz no es una ruta política abstracta, sino un proceso que exige la responsabilidad personal de amar y solidarizarse con quienes sufren, subrayando que “Dios, que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros”.
El mensaje papal trazó un mapa crítico de las crisis humanitarias y conflictos bélicos actuales, identificando a Oriente Medio y Ucrania como prioridades urgentes. León XIV imploró justicia y estabilidad para Líbano, Palestina, Israel y Siria, haciendo un énfasis crudo en la situación de Gaza, donde describió a una población que “ya no tiene nada y lo ha perdido todo”.
Asimismo, hizo un llamado explícito a la comunidad internacional para que cese el “estruendo de las armas” en Ucrania mediante un diálogo sincero y respetuoso entre las partes.
León XIV buscó dar visibilidad a las guerras consideradas “olvidadas”, particularmente en el continente africano, enumerando naciones como Sudán, Malí y la República Democrática del Congo como territorios marcados por la persecución y el terrorismo. En el ámbito de Asia, el Papa solicitó luz para Myanmar y la restauración de la amistad entre Tailandia y Camboya.
Respecto al continente americano, el Pontífice se centró en la crisis de violencia en Haití y envió un mensaje directo a la clase política de América Latina, instando a los líderes de la región a superar las “exclusiones ideológicas y partidistas” para priorizar el bien común frente a los desafíos sociales actuales.
Este llamado a la reconciliación se extendió a los conflictos sistémicos globales, señalando la urgencia de atender la crisis migratoria y la injusticia económica que padecen los trabajadores mal pagados y los jóvenes desempleados.
El mensaje del Papa coincidió con los últimos días del Jubileo de la Esperanza, marco en el cual elevó una petición especial por los pueblos de Asia y Oceanía, recientemente devastados por catástrofes naturales.