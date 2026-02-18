El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein

Por: Rebecca Davis O’Brien

Thomas J. Pritzker, multimillonario heredero de la fortuna de Hyatt Hotels, renunció el lunes de su cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, con lo que se convirtió en la más reciente persona afectada por su relación con el deshonrado financiero Jeffrey Epstein.

Pritzker, de 75 años, dijo en una carta al consejo de Hyatt que se retiraba con efecto inmediato, y añadió: “Una buena administración significa también proteger a Hyatt, especialmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente”.

Añadió que “ejercí un terrible juicio al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme distanciado antes”.

Los archivos publicados recientemente revelan que Pritzker mantuvo un contacto regular con Epstein en los años posteriores a su declaración de culpabilidad en 2008 por delitos sexuales, y que ambos se escribían con frecuencia para confirmar comidas y citas, incluso en la casa de Epstein en Manhattan.

En un intercambio de correos electrónicos de 2018, Epstein pidió a Pritzker que ayudara a su novia, Karyna Shuliak, a organizar un viaje al sudeste asiático. Pritzker aceptó y le preguntó qué pensaba hacer allí.

Shuliak respondió: “Voy a intentar encontrar una nueva novia para Jeffrey”.

Pritzker respondió con un emoticono de cara sonriente y dijo: “Que la Fuerza te acompañe”.

En otro intercambio, de 2015, mientras ambos organizaban un encuentro, Epstein bromeó con Pritzker sobre la posibilidad de combinar sus planes: “Te parecería divertido que dali lama se reuniera con woody allen para almorzar el sáb = podría ser un acontecimiento memorable”.

Los dos hombres hablaron también de invitaciones a la ceremonia de entrega de los Premios Pritzker —un importante galardón internacional de arquitectura— en Pekín.

Un representante de la organización Pritzker no respondió a una solicitud de comentarios el lunes. Más allá de sus intereses empresariales, los miembros de la familia Pritzker destacan en la política y la filantropía. Entre los primos de Thomas Pritzker figuran JB Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, y Penny Pritzker, quien dirige el consejo de administración de la Universidad de Harvard y fue secretaria de Comercio durante el segundo mandato del presidente Barack Obama. (JB y Penny Pritzker son hermanos.)

Además de retirarse como presidente, Pritzker dijo que no se presentaría a la reelección como miembro del consejo de Hyatt en la junta anual de accionistas de mayo. El consejo nombró presidente de Hyatt a Mark S. Hoplamazian.

“El liderazgo de Tom ha sido decisivo para dar forma a la estrategia y el crecimiento a largo plazo de Hyatt, y le agradecemos su servicio y dedicación a Hyatt”, dijo Richard Tuttle, presidente del comité de nombramientos y gobierno corporativo del consejo, en un comunicado.

