El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Tom Pritzker, también heredero de la fortuna hotelera familiar, dijo que lamentaba “profundamente” su asociación con Epstein y Ghislaine Maxwell

Internacional
/ 18 febrero 2026
COMPARTIR

Por: Rebecca Davis O’Brien

Thomas J. Pritzker, multimillonario heredero de la fortuna de Hyatt Hotels, renunció el lunes de su cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, con lo que se convirtió en la más reciente persona afectada por su relación con el deshonrado financiero Jeffrey Epstein.

Pritzker, de 75 años, dijo en una carta al consejo de Hyatt que se retiraba con efecto inmediato, y añadió: “Una buena administración significa también proteger a Hyatt, especialmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente”.

TE PUEDE INTERESAR: Steve Bannon visitaba y asesoraba a Epstein, según revelan mensajes de texto

Añadió que “ejercí un terrible juicio al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme distanciado antes”.

Los archivos publicados recientemente revelan que Pritzker mantuvo un contacto regular con Epstein en los años posteriores a su declaración de culpabilidad en 2008 por delitos sexuales, y que ambos se escribían con frecuencia para confirmar comidas y citas, incluso en la casa de Epstein en Manhattan.

En un intercambio de correos electrónicos de 2018, Epstein pidió a Pritzker que ayudara a su novia, Karyna Shuliak, a organizar un viaje al sudeste asiático. Pritzker aceptó y le preguntó qué pensaba hacer allí.

Shuliak respondió: “Voy a intentar encontrar una nueva novia para Jeffrey”.

Pritzker respondió con un emoticono de cara sonriente y dijo: “Que la Fuerza te acompañe”.

En otro intercambio, de 2015, mientras ambos organizaban un encuentro, Epstein bromeó con Pritzker sobre la posibilidad de combinar sus planes: “Te parecería divertido que dali lama se reuniera con woody allen para almorzar el sáb = podría ser un acontecimiento memorable”.

Los dos hombres hablaron también de invitaciones a la ceremonia de entrega de los Premios Pritzker —un importante galardón internacional de arquitectura— en Pekín.

Un representante de la organización Pritzker no respondió a una solicitud de comentarios el lunes. Más allá de sus intereses empresariales, los miembros de la familia Pritzker destacan en la política y la filantropía. Entre los primos de Thomas Pritzker figuran JB Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, y Penny Pritzker, quien dirige el consejo de administración de la Universidad de Harvard y fue secretaria de Comercio durante el segundo mandato del presidente Barack Obama. (JB y Penny Pritzker son hermanos.)

TE PUEDE INTERESAR: Documentos de Jeffrey Epstein salpican al pionero de la IA Ben Goertzel en Hong Kong

Además de retirarse como presidente, Pritzker dijo que no se presentaría a la reelección como miembro del consejo de Hyatt en la junta anual de accionistas de mayo. El consejo nombró presidente de Hyatt a Mark S. Hoplamazian.

“El liderazgo de Tom ha sido decisivo para dar forma a la estrategia y el crecimiento a largo plazo de Hyatt, y le agradecemos su servicio y dedicación a Hyatt”, dijo Richard Tuttle, presidente del comité de nombramientos y gobierno corporativo del consejo, en un comunicado.

c. 2026 The New York Times Company

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Acusaciones
delitos
Relaciones
Personajes
Jeffrey Epstein
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026