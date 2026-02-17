Steve Bannon visitaba y asesoraba a Epstein, según revelan mensajes de texto

Por: Sharon LaFraniere and Teresa Mondría Terol Una tarde a finales de junio de 2019, Stephen Bannon envió a Jeffrey Epstein una entusiasta serie de mensajes de texto. “¡¡¡¡¡Amigo!!!!!”, escribió. “¿Esto es real? Dime que esto es real”. Epstein acababa de enviarle un titular de The Miami Herald. En él se informaba que las víctimas de abusos sexuales de Epstein habían perdido una batalla judicial para anular un acuerdo de una década de antigüedad que lo protegía de ser procesado por esos delitos. De forma intermitente durante meses, Bannon, líder del movimiento MAGA y quien fuera asesor del presidente Donald Trump, había estado aconsejando a Epstein sobre cómo manejar las acusaciones resurgidas de que era un pederasta en serie. Bannon le recomendó qué abogados debía contratar —los suyos propios—, cuándo debía pasar desapercibido y cuándo debía aprovechar una oportunidad para impulsar su versión. Programó lo que ambos llamaron “entrenamiento mediático”. TE PUEDE INTERESAR: Documentos de Jeffrey Epstein salpican al pionero de la IA Ben Goertzel en Hong Kong “Primero tenemos que rebatir las mentiras; después, aplastar la narrativa de la pedofilia y el tráfico de personas; después, reconstruir tu imagen de filántropo”, escribió Bannon a Epstein en abril de 2019. Eso fue cinco meses después de que una serie de reportajes del Miami Herald expusiera cómo los fiscales habían ignorado las pruebas de los delitos de Epstein. Los tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia el 30 de enero revelan por primera vez el alcance de los esfuerzos de Bannon por asesorar a Epstein cuando muchos de sus amigos lo estaban abandonando. En los seis meses anteriores a que Epstein fuera detenido y acusado de tráfico sexual de menores en julio de 2019, el nombre de Bannon aparece casi todos los días en los archivos, a menudo porque los dos hombres intercambiaron mensajes de texto. En una declaración a The New York Times, Bannon dijo que su relación con Epstein era estrictamente profesional. “Soy un cineasta y presentador de televisión con décadas de experiencia entrevistando a figuras controvertidas”, dijo. “Esa es la única lente a través de la cual deben verse estas comunicaciones privadas: un director de documentales que trabaja, durante un periodo de tiempo, para conseguir 50 horas de entrevistas de un sujeto aislado”. Dijo que la película desenmascararía por completo a Epstein y “destruiría los mitos que él creó”. Un portavoz dijo que Bannon tenía previsto estrenar la película, que lleva seis años en producción, a finales de este año. Bannon es uno de los nombres políticos más importantes que se han visto envueltos en el capítulo más reciente del escándalo Epstein. Es un orador habitual en los principales eventos del Partido Republicano y presenta uno de los principales pódcast políticos del país. Como muchos otros miembros destacados del movimiento MAGA, había pedido la publicación de los archivos relativos a Epstein.

Un torrente de intercambios de mensajes de texto y de correos electrónicos muestra que, después de que Bannon y Epstein se conocieran a finales de 2017, Bannon prometió ayudar a Epstein a rehabilitar su reputación. A medida que aumentaban los problemas legales de Epstein en 2019, Bannon ayudó a elaborar una estrategia de defensa, indican los documentos. Le dijo a Epstein varios meses antes de su detención: “Debemos contrarrestar ‘violador que trafica con niñas para que las violen los hombres más poderosos y ricos del mundo’; eso no puede redimirse”. Un portavoz de Bannon dijo que su cliente solo pretendía congraciarse con Epstein para el documental. Pero las comunicaciones escritas durante el año y medio anterior a la muerte bajo custodia de Epstein en agosto de 2019 sugieren que, lejos de recelar, Epstein estaba deseoso de satisfacer los deseos y necesidades de Bannon. Envió a Bannon y a su hijo relojes Apple. Ofreció a Bannon su jet privado para volar por Europa, con una broma: “¿Qué se siente tener al agente de viajes mejor pagado de la historia?”. Le propuso a Bannon que se hiciera un chequeo médico completo en la “zona privada” de Epstein en una clínica de urgencias de alta gama, y le dijo que “tus gastos médicos de la a a la z han sido cubiertos por mí”. El portavoz de Bannon dijo que nunca vio al médico de Epstein, ni voló en su jet privado. Mientras Bannon se promocionaba como estratega de partidos políticos populistas y nacionalistas en el extranjero, Epstein intentó ayudarlo a establecer contactos. “Para lo que necesites, me apunto”, le escribió a Bannon a mediados de 2018. La documentación de sus contactos con Epstein en los archivos recién publicados ha empañado y derribado a un gran número de figuras prominentes en Estados Unidos y en el extranjero. Más recientemente, Kathryn Ruemmler, quien era abogada de alto nivel del gobierno de Obama, dimitió de Goldman Sachs después de que unos correos electrónicos revelaran una larga amistad con Epstein. Bannon, de 72 años, se ha enfrentado a una serie de problemas legales en los últimos años. Los procesos judiciales explican en parte por qué aún no se ha estrenado el documental, dijo su portavoz. Cumplió cuatro meses de prisión en 2024 por desacato al Congreso tras negarse a declarar ante la comisión que investigaba el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. El Departamento de Justicia de Trump pretende ahora borrar esa condena. Un esfuerzo por financiar el muro de Trump en la frontera con México dio lugar a acusaciones de que Bannon se había embolsado cientos de miles de dólares de fondos de los contribuyentes. En febrero de 2025, un tribunal estatal lo condenó a tres años de libertad condicional por fraude, pero Bannon se libró de un juicio por cargos federales relacionados cuando Trump lo indultó justo antes de dejar el cargo, en enero de 2021. Agentes federales habían detenido a Bannon el año anterior mientras se encontraba en un yate propiedad de un multimillonario chino, Guo Wengui, quien posteriormente fue condenado por otro fraude de 1000 millones de dólares. Bannon fue nombrado coconspirador en ese caso, pero no fue acusado. Cuando un asociado le preguntó a Epstein por qué Bannon se había aliado con Guo, contestó por correo electrónico: “Alguien tiene que financiar sus disparates”. Bannon ha seguido siendo un orador destacado en la influyente Conferencia de Acción Política Conservadora y en Turning Point USA, la organización conservadora fundada por Charlie Kirk. En un acto de Turning Point el pasado julio, gritó a una multitud: “¡Es más complejo que Epstein!”. Epstein intentó reunirse por primera vez con Bannon en noviembre de 2016, después de que Trump ganara la presidencia, según dan a entender los documentos. Pero Bannon, uno de los principales estrategas de campaña de Trump y más tarde alto funcionario de la Casa Blanca, aceptó solo después de que el presidente lo despidiera en agosto de 2017. Los dos hombres no tardaron en estrechar lazos en torno a las finanzas, la ciencia, la política y el drama en curso en la Casa Blanca de Trump. “Nos hemos hecho amigos”, escribió Epstein a un socio sobre Bannon en febrero de 2018. Para entonces, Bannon buscaba asesorar a políticos extranjeros de derecha, sobre todo en Europa. Epstein le presentó a figuras políticas que conocía. No parece que ambos hablaran sobre la ironía de que un famoso multimillonario, que llevaba una agenda negra de sus conexiones con la élite mundial, ayudara a Bannon a impulsar un sentimiento político antielitista.