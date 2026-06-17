El Princesa de Asturias galardona a la pionera del espacio, a la astronauta Christina Koch

La astronauta estadounidense Christina Koch, fuue parte de los miembros de la misión Artemis II de la NASA que en el mes abril hicieron historia al orbitar la Luna, con lo que se logró poner fin a “más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural”, describe la Agencia de Noticias EFE. El día de hoy, prosigue EFE, el jurado decidió otorgarle este premio a la astronauta estadounidense debido a su “su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo”.

La Agencia de Noticias AFP, precisa que de acuerdo al acta el jurado, mis que fue leída durante el anuncio del ganador del premio en la ciudad de Oviedo por el jefe del Ejecutivo asturiano y presidente del jurado, Adrián Barbón, se resalta la “ejemplaridad” de ese trabajo colectivo, en relación con el viaje a la Luna, que “se proyecta a todos” a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: “Tierra, son un equipo”. ¿QUIÉN ES CHRISTINA KOCH? En comunicado publicado en el sitio web de la Fundación Princesa de Asturias, describe que Christina Hammock Koch, nació el 29 de enero de 1979 en la ciudad de Grand Rapids, Míchigan. “Desde niña tuvo claro que quería ser astronauta, y orientó cada decisión académica y profesional hacia ese fin. Se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y, posteriormente, completó un máster en Ingeniería Eléctrica, financiado en parte por ayudas de la Fundación de Becas para Astronautas”, según explica el comunicado, y que añade que “su carrera previa a la NASA abarcó el desarrollo de instrumentos científicos en el Centro Goddard y más de tres años en estaciones antárticas de investigación; con un invierno completo en el Polo Sur Amundsen-Scott realizando tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios”.

La Fundación Princesa de Asturias resalta que la el recorrido de Koch sobresale debido a que es “una inspiración para futuras generaciones, sobre todo de mujeres” y, además, es “un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo; la colaboración y la empatía”. El pasado 1 de abril del año en curso, Koch junto a los astronautas estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen despegaron a bordo del cohete Space Launch System de la misión Artemis II, señala el comunicado. La tripulación hizo historia al conseguir establecer el “récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406 771 kilómetros desde la Tierra, este hito se logró “al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes”, detalla el comunicado, esta misión finalizo el 10 de abril y, según los especialistas, “los datos médicos recabados sobre Koch serán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte”, añade la Fundación Princesa de Asturias.

En 2013, dio inicio la carrera espacial de Koch cuando fue elegida “como una de los ocho integrantes de la 21.ª clase de astronautas de la NASA”. En marzo de 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional en donde se desempeñó “como ingeniera de vuelo en las Expediciones 59, 60 y 61, y contribuyó a numerosos experimentos en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad”. describe el comunicado. El 18 de octubre de 2019 realizó, junto a la astronauta Jessica Meir, se convirtieron en las primeras mujeres en llevar acabo una caminata espacial en la historia, “un hito que se repitió en dos ocasiones más durante la misma misión”, subraya la Fundación Princesa de Asturias. Tras pasar 328 días, regresó a la tierra el 6 de febrero de 2020 con lo que estableció “un récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer, superando los 289 días de Peggy Whitson”; “En total acumuló seis caminatas con 42 horas y 15 minutos fuera de la nave. Muchas voces han destacado el hito marcado por Artemis II como un ejemplo del potencial de los seres humanos para alcanzar grandes objetivos a través del esfuerzo compartido”, acentúa el comunicado. En su comunicado, la Fundación Princesa de Asturias, hace referencia a la primera conferencia de prensa de la tripulación de la misión Artemis II tras su retorno a la Tierra en la que “los astronautas trasladaron un mensaje de esperanza, unión y concordia que fue destacado por la prensa internacional. “Planet Earth, you are a crew” (“Planeta Tierra, son una tripulación”), declaró Koch, subrayando el paralelismo entre la humanidad y la tripulación de una nave, que no es solo un grupo de personas que viajan juntas, sino un vínculo de responsabilidad mutua e interdependencia total en busca del bien común”. Por último entre los reconocimientos que tiene Koch está en que es Doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, así también le fue otorgada la Medalla del Servicio Antártico del Congreso en 2005, además le fue entregado el Premio de Logro Grupal de la NASA en dos ocasiones, en 2005 y 2012; en 2020 rebibió el Premio Global ATHENA al Liderazgo y el Premio de Carolina del Norte a la Ciencia en 2024, entre otros. Con información de la Fundación Princesa de Asturias y las Agencias de Noticias AFP y EFE.

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