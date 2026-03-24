Conoce a Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna con la misión Artemis II

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Internacional
/ 24 marzo 2026
    Conoce a Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna con la misión Artemis II
    La astronauta Christina Koch integrará la misión Artemis II de la NASA, que orbitará la Luna como parte del programa lunar Instagram | Christina Koch

La tripulación de Artemis II realizará un vuelo alrededor de la Luna como preparación para futuras misiones tripuladas

La astronauta estadounidense Christina Koch se convertirá en la primera mujer en viajar a la Luna como parte de la misión Artemis II de la NASA. El vuelo está previsto para orbitar el satélite natural de la Tierra y marcar un nuevo paso en el programa de exploración lunar.

Koch integrará la tripulación junto al comandante Reid Wiseman, el astronauta canadiense Jeremy Hansen y Victor J. Glover, quien será el primer hombre negro en viajar a la Luna.

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TRAYECTORIA DE CHISTINA HAMMOCK COMO ASTRONAUTA

Christina Hammock Koch fue seleccionada como astronauta en 2013. Actualmente se encuentra en entrenamiento para Artemis II, que realizará un vuelo alrededor de la Luna como preparación para futuras misiones con alunizaje.

Su experiencia previa incluye una estancia prolongada en la Estación Espacial Internacional durante las Expediciones 59, 60 y 61, donde permaneció 328 días consecutivos en el espacio, estableciendo un récord para una mujer en un vuelo espacial individual. Durante ese periodo participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas.

Para esa misión despegó desde el Cosmódromo de Baikonur a bordo de la nave Soyuz MS-12 y regresó en la Soyuz MS-13. En total, acumuló seis caminatas espaciales con una duración conjunta de más de 42 horas.

Tras su vuelo, se desempeñó como jefa de la División de Tripulación Asignada en la Oficina de Astronautas y posteriormente como asistente de integración técnica para el director del Centro Espacial Johnson.

ORÍGENES Y FORMACIÓN ACADÉMICA

Koch nació en Grand Rapids, creció en Jacksonville y residía en Livingston cuando fue seleccionada como astronauta. Durante su infancia pasó temporadas en la granja familiar en Michigan, experiencia que influyó en su interés por los retos científicos y técnicos.

Realizó sus estudios en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde obtuvo licenciaturas en ingeniería eléctrica y física, además de una maestría en ingeniería eléctrica. También cursó estudios en la Universidad de Ghana.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTES DE LA NASA

Antes de convertirse en astronauta, Koch trabajó como ingeniera eléctrica en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, donde participó en el desarrollo de instrumentos científicos. Posteriormente, colaboró con el Programa Antártico de Estados Unidos, realizando estancias en la Estación Amundsen-Scott y en la Estación Palmer.

También formó parte del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde contribuyó a misiones como Juno y al estudio de las Sondas Van Allen. Más adelante trabajó con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en bases científicas remotas en Alaska, Groenlandia y Samoa Americana.

LOGROS EN EL ESPACIO

Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, Koch participó en diversos experimentos científicos y tecnológicos, entre ellos:

- Trabajos de robótica para mejorar el espectrómetro magnético alfa.

- Cultivo de cristales de proteínas para investigación farmacéutica.

- Pruebas de impresoras biológicas 3D en microgravedad.

Además, completó seis caminatas espaciales, incluidas las tres primeras realizadas exclusivamente por mujeres.

MISIÓN ARTEMIS II Y OBJETIVO LUNAR

La misión Artemis II tiene como objetivo orbitar la Luna y preparar el camino para futuras misiones tripuladas que incluyan alunizajes. Koch señaló que participar en este vuelo representa un sueño hecho realidad y lo comparó con la histórica misión Apollo 8, que también orbitó la Luna.

En entrevistas con la NASA, la astronauta indicó que espera que la misión inspire a nuevas generaciones y contribuya a una visión más optimista del planeta. También destacó el valor científico del satélite natural, señalando que la Luna es una referencia para comprender el origen del sistema solar y el lugar de la Tierra en el universo.

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RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

A lo largo de su carrera, Koch ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Neil Armstrong a la Excelencia, el Premio Global ATHENA al Liderazgo y reconocimientos del National Space Club & Foundation, además de distinciones por su participación en proyectos científicos de la NASA y por su trabajo en misiones en la Antártida.

Con su participación en Artemis II, Christina Koch formará parte de una misión considerada clave dentro del programa de exploración lunar que busca establecer las bases para el regreso sostenido de la humanidad a la Luna.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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