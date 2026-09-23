En la ONU, Trump expone su visión del poder estadounidense

El discurso del presidente Trump en la Asamblea General equivalió a un rechazo del concepto fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. El podio de la Organización de las Naciones Unidas fue un escenario inusual para que el líder de una superpotencia mundial amenazara con “aniquilar la república islámica”, Irán, o declarara que, en otro conflicto, “al vencedor le pertenece el botín”. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo el presidente Donald Trump el martes, al amenazar a Irán si no lograba llegar a un acuerdo para poner fin a una guerra que se había prolongado mucho más de lo que Trump anticipó, y al justificar sus pretensiones sobre las reservas de petróleo venezolano después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a su líder. Trump ha dejado claro desde hace tiempo que la Organización de las Naciones Unidas, una de las instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que él ha desestimado como anticuada e ineficaz, le sirve de poco. Pero su discurso en la apertura anual de la Asamblea General equivalió a un rechazo estadounidense puro del concepto detrás de la fundación de la ONU en 1945: “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”.

La carta del organismo mundial, redactada en gran parte por Estados Unidos, prohibió expresamente a los miembros amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial de un país a menos que actuaran en legítima defensa o con la autorización de la ONU. Sobre Irán, Trump dejó claro que él, y solo él, decidiría si llegar a un acuerdo con los líderes de Teherán o “aniquilar la república islámica”.

Puede que haya sido en gran medida una táctica de negociación. Un poco más tarde en la mañana, funcionarios estadounidenses se reunieron sin atraer la atención con iraníes que también estaban en Nueva York para la sesión inaugural, aunque no estaba claro si se logró algún progreso o si el propio Trump se reuniría con altos funcionarios iraníes. Pero sus amenazas no se limitaron a la guerra que ha consumido su presidencia durante meses desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Prometió que el gobierno de Cuba caería, de una forma u otra. Y si su frase de “al vencedor le pertenece el botín” parecía sacada de los días de la diplomacia de las cañoneras de Estados Unidos de hace más de un siglo, eso no pareció molestar al presidente. Trump ha dejado claro que está dispuesto a usar el poder del ejército estadounidense no solo para el beneficio de asegurar recursos críticos, como las enormes reservas de petróleo de Venezuela, sino también para obtener ganancias.

Los comentarios de Trump se produjeron en un momento en que parecía más aislado que nunca de sus aliados tradicionales y en que una amplia mayoría de estadounidenses decía en las encuestas que desaprobaba su política exterior. Pero nada de eso pareció hacer que Trump retrocediera de las violentas amenazas que ha combinado con la acción militar en su segundo mandato. Incluso para los estándares de Trump, el discurso parecía ignorar el propósito fundacional de la ONU, una institución de la que durante mucho tiempo se ha burlado por considerarla ineficaz e inadecuada para lidiar con los problemas contemporáneos del mundo. Se hizo eco de una publicación en redes sociales que escribió previamente este año, en la que amenazó con aniquilar a la civilización iraní. Pero fue sorprendente escuchar amenazas tan explícitas desde el podio de la Organización de las Naciones Unidas. Esa parecía ser la intención del presidente, ya que celebró tomar acciones que los presidentes anteriores y la propia ONU evitaron. “¿Se hará un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruir y crear un país mucho mejor del que nunca antes fue, tal vez uno de los mejores de Medio Oriente o incluso del mundo?”, preguntó Trump, antes de plantear una perspectiva muy diferente, sin ningún esfuerzo aparente por diferenciar entre el liderazgo y el ejército del país y sus civiles. “¿O habría de aniquilar la república islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca más la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?”. “¿Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza ni de generaciones futuras?”, dijo Trump desde el podio de la Asamblea General, donde los líderes mundiales suelen presentarse como defensores de la paz. No mencionó sus frustraciones de que una guerra de la que se jactó que duraría solo días o semanas ahora se había extendido a casi siete meses. Su discurso, en resumen, parecía adoptar la doctrina central de su segundo mandato: que Estados Unidos usaría una combinación de poder militar y económico abrumador para satisfacer sus propios fines, y para impulsar la economía nacional, en lugar de recurrir a la diplomacia dolorosa y a menudo lenta de las negociaciones y la coerción económica. Pero no reconoció el papel de los organismos internacionales como la ONU y pareció sugerir que simplemente deberían alinearse detrás de Estados Unidos.

Más adelante en el discurso, cambió de rumbo: enumeró la lista de conflictos que, según él, resolvió personalmente, y se jactó de que salvó millones de vidas al intervenir para prevenir una guerra entre Pakistán e India. Y poco después de que Trump amenazara a Irán con la aniquilación, sus propios asistentes se reunieron durante tres horas con funcionarios iraníes. No estaba claro qué se logró, si es que se logró algo. Esta celebración del poder por encima de los principios se basó en una creencia de la que Trump habló en una entrevista con The New York Times a principios de este año, cuando desestimó el derecho internacional como una restricción a sus acciones. El único límite a su poder, dijo, era “Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. Venezuela fue quizás el ejemplo más sobresaliente. Celebró la rapidez con la que las fuerzas de operaciones especiales irrumpieron en Caracas, sacaron a Nicolás Maduro y a su esposa de su cama y los entregaron a un centro de detención en Brooklyn, a solo unos kilómetros de donde habló Trump. El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, criticó a Trump por promoverse a sí mismo como un presidente de paz y a la vez uno que podría aniquilar a una nación. “Trump nunca pierde la oportunidad de humillarse frente al mundo”, dijo Kim en una publicación en redes sociales. “Su guerra en Irán es un completo fracaso y el pueblo estadounidense está pagando el precio”. Y desde el podio, otros líderes mundiales criticaron a Trump sin mencionar su nombre. El presidente Emmanuel Macron de Francia, una nación aliada de Estados Unidos desde la Revolución estadounidense, denunció un retroceso global hacia la “ley de la selva”. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, el primer líder mundial en hablar el martes, dijo que la democracia estaba “una vez más bajo amenaza” y, sin mencionar la operación de Estados Unidos contra Maduro, insistió en que el pueblo venezolano tenía el derecho a la libre determinación. Trump ha insistido en que no es el momento adecuado para unas elecciones abiertas en el país.

Encuestas recientes muestran que los estadounidenses no están de acuerdo con el enfoque de Trump. Una encuesta de CNN realizada la semana pasada mostró que el 29 por ciento de los adultos estadounidenses aprobaba el manejo de los asuntos exteriores por parte de Trump; el 71 por ciento dijo que lo desaprobaba, con lo que alcanzó o superó los niveles de desaprobación que el presidente George W. Bush enfrentó en 2006, cuando la guerra de Irak comenzaba a desmoronarse. Pero para Trump, acciones como capturar al líder de Venezuela y recuperar su petróleo fueron victorias claras. “Fue una guerra, pero es quizás el acuerdo más grande que jamás se haya hecho”, dijo. “De ser necesario, usaremos nuestro inigualable poderío militar para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”. Trump también describió a Cuba como un “Estado fallido” que caería pronto. “No permitiremos que un refugio para adversarios extranjeros amenace a Estados Unidos en nuestra propia puerta”, dijo Trump, lo que provocó que los funcionarios cubanos abandonaran la Asamblea General. “El gobierno de Estados Unidos resulta incapaz de aceptar que #Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, dijo más tarde Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, en redes sociales. “Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país”. Trump también celebró el reciente acuerdo de su gobierno sobre Groenlandia. A principios de este año amenazó con una toma total de la enorme isla, que se cree que tiene grandes reservas subterráneas de minerales de tierras raras que se utilizan para fabricantes de baterías, vehículos eléctricos y otros productos de alta tecnología. Sin embargo, la perspectiva de que Estados Unidos tomara un territorio semiautónomo provocó una reacción intensa de los líderes europeos y casi desestabilizó la alianza occidental.

Después de llegar a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el territorio, Trump le dijo a la multitud reunida que planeaba construir dos nuevas bases militares en Groenlandia, algo que Estados Unidos podría haber hecho en décadas anteriores en virtud de un tratado existente. El discurso de Trump también se alejó de sus comentarios anteriores en la ONU, en los cuales insultaba a los líderes mundiales y los regañaba por sus políticas. “Sus países se están yendo al infierno”, dijo Trump desde el podio el año pasado. Pero ahora, frente a una guerra en Irán que da pocas señales de terminar pronto y que ha avivado el descontento entre sus propios simpatizantes en Estados Unidos, Trump pasó de sermonear al organismo internacional a tratar de convencerlos de sus propias acciones, las cuales han demostrado ser profundamente impopulares entre muchos estadounidenses y aliados en el extranjero. “Espero que los europeos se den cuenta de que el objetivo de Irán era completar su loca carrera hacia una bomba nuclear”, dijo Trump en lo que equivalió a una respuesta a algunos de los líderes mundiales que habían criticado la guerra en Irán. “Si hubieran tenido éxito, ese régimen perverso habría sido libre de propagar el terror y la muerte para siempre”. La declaración de que Irán estaba construyendo misiles que podrían llegar a Europa no cuadraba con su jactancia anterior de haber destruido el programa nuclear de Irán. Trump se atribuyó el mérito de terminar la guerra en Gaza, a pesar de que las condiciones humanitarias allí siguen siendo graves y un plan para desarmar a Hamás y retirar las tropas israelíes ha estado estancado durante meses. Trump también atacó a la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza, y la catalogó como una “institución rebelde”.

La CPI fue establecida en un tratado de 1998 para investigar y juzgar a personas por crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La corte no puede hacer cumplir sus fallos y depende de sus Estados miembros para detener a las personas que son acusadas de crímenes. Trump pidió a todos los miembros de la Corte Penal Internacional que renunciaran inmediatamente. Mientras que la ONU ha dicho que el cambio climático es una amenaza existencial y ha impulsado el tema de la inteligencia artificial a lo más alto de su agenda, Trump una vez más adoptó un enfoque diferente. El cambio climático no era más que un “engaño”, dijo Trump. Y Estados Unidos rechazó “cualquier intento de construir un esquema globalista para controlar” la inteligencia artificial. Trump sugirió un cambio a la forma en que el mundo aborda la IA, uno que hizo uso de su afición por las marcas.