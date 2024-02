En la zona de conflicto migratorio de la frontera de Texas con México, algunos juegan un partido de golf

No obstante, incluso en diciembre, cuando miles de personas al día cruzaban en Eagle Pass, el campo de golf seguía abierto. En un video muy difundido que se publicó en TikTok ese mes, se ve que un golfista hace un tiro y un grupo grande de migrantes que estaban debajo del puente estalla en aplausos.

El mes de enero disminuyó muchísimo la cantidad de migrantes que cruzaban por el parque. Quienes lo han hecho, han sido arrestados por la policía estatal y llevados a una cárcel de la localidad acusados de allanamiento.

Desde la calle del cuarto hoyo, de vez en cuando se podía escuchar que pasaba un barco patrulla de aguas poco profundas, con su hélice que sonaba como helicóptero. Algunos de esos barcos pertenecen al estado de Florida, mismo que está apoyando las labores de seguridad fronteriza de Texas.

Este hoyo es complicado porque para llegar al green se requiere tirar sobre un arroyo que ha sido densamente revestido con alambre de púas. Cuando el viento aumentó, una gastada chamarra azul cayó dentro del área, lejos del alambre de púas y los contenedores, con varias rasgaduras en las mangas, y su relleno blanco se esparció por el pasto.

Fernando Bonilla, de 56 años, recordó su tiro en ese hoyo el día anterior. “La única razón por la que no terminé con un mal tiro en el río Bravo fueron los contenedores”, afirmó. Comentó que hizo con el atípico obstáculo lo mismo que hace con las hojas que caen en el campo de Georgia, su estado natal. “Las reglas nos permiten quitar las hojas y no perder el tiro. Así que no se me descontó el tiro por pegarle a los contenedores”.

Otro obstáculo era un grupo de efectivos de la Guardia Nacional que estaban hablando cerca de ahí, afuera de una gran tienda de campaña color verde oliva.

“Ayer me dio miedo pegarle a la Guardia Nacional de Texas, así que tiré hacia el puente”, mencionó Bonilla. “Pero hoy dije: ‘Voy a intentarlo’, ya que de hecho está más lejos de lo que uno cree”.

Y añadió: “Esto es golf de combate”.

Más tarde ese día, cerca de ahí, Abbott sostuvo una conferencia de prensa junto con otros 13 gobernadores republicanos para criticar las políticas migratorias de Biden, no lejos del cuarto green.

La presencia de tanta infraestructura policial en el campo ha llegado a generar tensiones con la ciudad de Eagle Pass, que dirige la operación del lugar. De acuerdo con el administrador interino de la ciudad, Ivan Morua, Eagle Pass le ha cobrado al estado más de 10.000 dólares por daños ocasionados principalmente por los camiones que pasan sobre el pasto y dañan los ductos de agua.

Pero la atención que ha recibido Eagle Pass a nivel nacional debido al conflicto por la política fronteriza ha sido algo bueno para el campo de golf, comentó su gerente, Carla Rodriguez, de 23 años, quien creció en esta ciudad y jugó en el equipo de golf de su bachillerato.

“Hemos tenido muchos visitantes imprevistos. Algunos vienen a jugar y otros solo quieren ver cómo luce la frontera”. Rodriguez nos explicó que el club también tiene muchos miembros mexicanos que vienen a jugar desde Piedras Negras, por lo general los jueves, y luego se regresan.

Las autoridades de la ciudad señalaron que estaban empleando todos los ingresos adicionales para reparar los greens disparejos y algunas áreas polvorientas a lo largo de las calles del campo de golf.

“Tal vez el campo está mejor que nunca”, señaló Rodriguez.

Aun con estos nuevos obstáculos. c.2024 The New York Times Company.

Por J. David Goodman, The New York Times.