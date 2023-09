En medio de críticas y temores, las bombas de racimo enviadas por EU a Ucrania están siendo cruciales en su contraofensiva

Roma- Las imágenes de la retirada de las tropas rusas de un pueblo bajo fuego en Ucrania dejan pocas dudas del impacto de las bombas de racimo. Los soldados huían de una constelación de al menos una decena de explosiones a su alrededor. Un vehículo blindado avanzaba a toda velocidad por una carretera antes de que lo alcanzara una cascada de erupciones simultáneas que salpicaron el terreno circundante.

Las imágenes de la retirada rusa del pueblo austral de Urozhaine, captadas por un dron en agosto y las cuales verificó The New York Times, enfatizan el poder de estas armas. Sin embargo, su uso también apunta a una sombría solución a medias en el conflicto de 18 meses. Al adoptar las bombas de racimo para mantener el avance de la contraofensiva de este verano, Ucrania y Estados Unidos se han expuesto a inquietudes en torno a los derechos humanos por su amenaza a largo plazo para los civiles que sin darse cuenta activan las bombas que no han explotado.

Ahora, dos meses después de que Estados Unidos realizó el envío inicial de las municiones a Ucrania para garantizar que sus tropas no se quedaran sin existencias, tres funcionarios estadounidenses afirmaron que el gobierno del presidente Joe Biden planea enviar más y pronto.

Un funcionario mencionó que las armas eran cruciales para ayudar a Ucrania a mantener el impulso que sus tropas acaban de ganar en el frente sur contra las fuerzas rusas. Los tres funcionarios hablaron bajo la condición de permanecer en el anonimato para describir conversaciones internas.