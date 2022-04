En recuerdo a las víctimas del Holocausto Israel se paraliza

TE PUEDE INTRESAR:

“A medida que pasan los años, hay cada vez más discursos en el mundo que comparan otros momentos difíciles con el Holocausto. Pero no”, explicó Bennett. “Ningún evento histórico, por cruel que haya sido, es comparable al exterminio de los judíos europeos a manos de los nazis y de sus colaboradores”, añadió.

Por otra parte, el primer ministro israelí advirtió al país que no se permita que sus profundas diferencias desgarren la nación. “Mis hermanos y hermanas, no podemos, simplemente no podemos permitir que el mismo gen peligroso del faccionalismo desmantele Israel desde dentro”, precisó Bennett.

