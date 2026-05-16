Encuentran sin vida a ‘Timmy’ la ballena jorobada del mar Báltico

El 16 de mayo se reportó que la ballena jorobada apodada ‘Timmy’ fue encontrada sin vida en la costa danesa de Anholt. El cetáceo se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación internacionales, ya que previamente había quedado varada. Hace un aproximado de dos semanas, Timmy quedó varada en el mar Báltico, frente a las costas de Alemania. El haber permanecido varada, tantas veces, dentro del territorio alemán, causó un interés en los pobladores alemanes. Aunque hubo una cantidad considerable de denuncias y solicitudes formales para que el gobierno moviese a la ballena, no fue hasta que una empresa del sector privado, de Walter Gunz y Karin Walter-Mommert, invirtió en la extracción con vida de la ballena. Fue liberada el 2 de mayo. La liberación ocurrió 70 kilómetros al norte de Skagen, y el rescate costó en total más de 1.5 millones de euros.

Sin embargo, científicos y especialistas en vida marina detallaron que Timmy poseía lesiones graves y la pérdida del sentido de la orientación. A pesar de las protestas de ayudar a la ballena, se logró movilizarla para transportarla a un océano profundo. El jueves 14 de mayo se registró la muerte de la ballena, aunque hasta el día de hoy, el incidente fue reportado. Trabajadores de la Agencia Danesa de Protección Ambiental inspeccionaron a la ballena. ‘Está ahora confirmado que la ballena jorobada encallada en Anholt es la misma ballena que había estado encallada en Alemania y a la que se había intentado rescatar’ declaró la Agencia Danesa de Protección Ambiental. Se estima que la iniciativa privada no contribuyó datos de localización, ni actualizaciones sobre el último paradero de la ballena y de cómo estaba volviéndose a adaptar al océano abierto. Se estima que, tras haberse quedado varada desde principios de marzo, la habilidad de nado había sido perjudicada; por ello, existe la posibilidad de que la ballena se haya ahogado. ‘Muchas personas habían sentido gran compasión con el destino del animal y habían tenido la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también había compartido esa esperanza’.

Cuando una ballena fallece, ocurre un fenómeno llamado en inglés ‘whale fall’, o caída de ballena. Por las grandes dimensiones del espécimen, su cuerpo se torna en un ecosistema, y una fuente de alimento, para una amplia cantidad de seres vivos en el fondo marino.

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