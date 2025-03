Entierra avalancha a tres esquiadores en Alaska

Tres esquiadores que habían volado en helicóptero a una remota cordillera fueron arrastrados por una avalancha y probablemente murieron bajo el peso de la nieve, cuya profundidad era tan grande como un edificio de 10 pisos, dijeron el miércoles los agentes de la Policía Estatal de Alaska.

En caso de que se confirmen las muertes, sería la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde que tres escaladores murieron en un deslizamiento en las Montañas Cascade de Washington hace dos años.

TE PUEDE INTERESAR: El que es considerado el iceberg más grande del mundo encalla en aguas poco profundas cerca de Georgia del Sur

Aunque los agentes de Alaska todavía no han podido evaluar el lugar, “basándonos en la información proporcionada por el operador, desafortunadamente, no creemos que alguna de las tres personas desaparecidas haya sobrevivido a la avalancha”, dijo Austin McDaniel, un portavoz de la Policía Estatal de Alaska, en un mensaje de texto enviado a The Associated Press.

El deslizamiento impactó a tres esquiadores de heliesquí el martes por la tarde cerca de la comunidad de esquí de Girdwood, ubicada a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Anchorage, dijo McDaniel. Los esquiadores de heliesquí utilizan helicópteros para llegar a montañas en áreas remotas donde no hay telesillas, y luego esquían o hacen snowboard para descender de la montaña.

Los guías de una empresa de heliesquí intentaron localizar a los esquiadores utilizando balizas de avalancha e identificaron un área probable donde los esquiadores estaban enterrados, a una profundidad de 12 a 30 metros (40 a 100 pies), señaló McDaniel.

”Los guías no pudieron recuperar a los tres esquiadores a causa de la profundidad. Debido al considerable riesgo de avalancha en esta área y la limitada luz del día, no se realizaron más operaciones de recuperación el 4 de marzo”, comentó. “Si el clima y las condiciones lo permiten, los agentes planean evaluar las condiciones de avalancha desde el aire y determinar opciones de recuperación con personas que tienen experiencia en recuperaciones de avalanchas”, añadió.

El operador de heliesquí era Chugach Powder Guides, dijo McDaniel. Una mujer que respondió al teléfono en la empresa dijo que de momento no tenía comentarios al respecto. Su sitio web describe a Chugach Powder Guides como uno de los primeros operadores de heliesquí en Alaska.

El sitio de la avalancha estaba a 13 kilómetros (8 millas) al noreste del aeropuerto en Girdwood, en un área a lo largo del río Twentymile, según el Centro de Información de Avalanchas del Bosque Nacional Chugach.

El pronóstico del centro para el área de Turnagain Pass, que incluye la región de Girdwood, clasificó el peligro de avalancha en elevaciones más altas como “considerable” el martes. El pronóstico advertía que sería “fácil provocar una avalancha de hasta 2 pies (60 centímetros) de profundidad” y añadía: “la opción más segura es evitar las pendientes empinadas”.

Girdwood es la capital del esquí de Alaska y hogar del Alyeska Resort, al pie del Monte Alyeska, donde las personas esquían o hacen snowboard con impresionantes vistas del Turnagain Arm. En la cima de la montaña se encuentra el restaurante Seven Glaciers, nombrado por su vista.

Cada invierno, de 25 a 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas.

Colorado registra la mayor cantidad de muertes por avalanchas, con 325 personas fallecidas desde 1950. Alaska ocupa el segundo lugar, con 172 muertes en ese periodo, según el centro.

En 2021, el multimillonario checo Petr Kellner y otras cuatro personas murieron en un accidente de helicóptero durante un tour de heliesquí cerca del glaciar Knik, en las Montañas Chugach, al norte de Anchorage. Un año después, un guía de heliesquí que exploraba un área para clientes murió cuando una avalancha arrastró su cuerpo casi 457 metros (1.500 pies) montaña abajo, dijeron en ese momento los agentes de la Policía Estatal de Alaska.

Antes del accidente de esta semana, 15 personas habían muerto en avalanchas en Estados Unidos este invierno. Entre ellas había 10 esquiadores y snowboarders, cuatro personas en máquinas de nieve y un vigilante de esquí, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

El incidente más reciente se había registrado el viernes pasado en el estado de Washington, donde tres motociclistas de nieve se vieron atrapados en un deslizamiento que enterró y mató a una persona e hirió a otra en el área de Harts Pass. Una persona murió en una avalancha en el centro de Colorado el 22 de febrero. Las autoridades del condado de Grand respondieron a lo que describieron como una avalancha provocada por un esquiador en un área empinada conocida como “The Fingers” sobre el paso Berthoud.

En otros lugares, tres personas murieron en avalanchas el 17 de febrero: una persona cerca del lago Tahoe y dos esquiadores en las Montañas Cascade de Oregon. El 8 de febrero, un conocido guía de actividades al aire libre se vio atrapado en una avalancha en Utah y murió.