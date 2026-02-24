Entran en vigor los nuevos aranceles del 10% de Trump... ¿Afectan a México?

El nuevo paquete de aranceles globales impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor este martes con una tasa inicial del 10%, pese a que días antes había anunciado que comenzaría en 15%. La medida se implementó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara gran parte de su estrategia arancelaria previa, obligando a la Casa Blanca a buscar otra vía legal para imponer gravámenes comerciales.

El gobierno estadounidense recurrió a la llamada Sección 122, una herramienta que permite aplicar aranceles de hasta 15% durante un periodo máximo de 150 días. Aunque el mensaje oficial inicial generó confusión, autoridades confirmaron que la tasa arranca en 10% mientras se prepara una orden adicional que podría elevarla en el corto plazo.

Para empresas, inversionistas y gobiernos extranjeros, la situación revive el escenario de incertidumbre comercial que caracterizó la política económica durante el inicio del segundo mandato de Trump. Un analista europeo lo resumió en una frase que circuló ampliamente: “Solo quedan preguntas abiertas y una creciente incertidumbre”.

¿AFECTAN LOS ARANCELES A MÉXICO?

A pesar de la tensión internacional, México no estaría entre los países más perjudicados. Analistas financieros consideran que el país podría incluso obtener una ventaja relativa, debido a las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que permite que muchos productos cumplan condiciones preferenciales y queden exentos de los nuevos gravámenes.

De acuerdo con estimaciones de mercado, los bienes que cumplen con el tratado tendrían aranceles efectivos mucho menores, cercanos al 4% en el caso de México, lo que mejora su competitividad frente a naciones sin acuerdos comerciales similares con Estados Unidos. Canadá también tendría beneficios comparables.

Sin embargo, especialistas advierten que la situación no está exenta de riesgos. Si la política arancelaria se vuelve más agresiva o prolongada, sectores exportadores mexicanos podrían enfrentar presiones indirectas, especialmente en cadenas de suministro integradas con industrias estadounidenses.

EL TEMOR AL “CAOS COMERCIAL” GLOBAL

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La Unión Europea decidió congelar temporalmente la implementación de un acuerdo comercial negociado previamente con Washington, mientras países como India, China, Suiza y Reino Unido evalúan sus estrategias frente al nuevo escenario.

Expertos consideran que el principal problema no es solo el nivel del arancel, sino la incertidumbre política generada por cambios constantes en anuncios y decisiones. Esto complica la planeación empresarial y puede afectar inversiones internacionales en el corto plazo.

A nivel económico global, la medida podría provocar ajustes en precios, cadenas logísticas y decisiones de producción. Aunque el arancel tiene un límite temporal de 150 días bajo la legislación utilizada, existe la posibilidad de que la administración estadounidense busque mecanismos para extenderlo.

DATOS CURIOSOS

· La Sección 122 permite aranceles rápidos sin aprobación del Congreso, pero solo por 150 días.

· México es el principal socio comercial de Estados Unidos desde 2023.

· Los cambios arancelarios pueden impactar precios al consumidor en cuestión de semanas.