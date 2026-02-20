México se convirtió en el principal proveedor de EU en 2025; Canadá en segundo lugar

/ 20 febrero 2026
    México se convirtió en el principal proveedor de EU en 2025; Canadá en segundo lugar
    La economía mexicana junto con la canadiense concentran el 28.4% de la participación del comercio total de EU. VANGUARDIA

La Oficina del Censo observó que la economía mexicana fue el primer lugar en participación de exportaciones e importaciones con Estados Unidos, superando a China

México fue el principal socio comercial de Estados Unidos (EU) en 2025, ya que reportó una participación del 15.6% —con un valor de 872.8 miles de millones de dólares— del comercio total que la economía estadounidense tiene con el resto del mundo, registrando más intercambio comercial que Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur juntos, según información de la Oficina del Censo de EU.

El valor acumulado de las exportaciones de México hacia EU en 2025 fue de 338 miles de millones de dólares (mmdd), representando el 15.5% del total de exportaciones que recibe Estados Unidos.

México también es la nación que más importaciones absorbe provenientes de la economía estadounidense, pues registró en 2025 un valor de 534.9 mmdd, siendo una participación del 15.7% de todas las importaciones que realiza EU hacia el resto del mundo.

En cuanto al déficit comercial que Estados Unidos tiene con el resto del mundo, en 2025 México fue el segundo lugar —solo superado por China por 5.2 mmdd— con una cifra de -196.9 mmdd, y por encima de Vietnam (-178.2 mmdd).

CANADÁ: SEGUNDO SOCIO COMERCIAL

Seguido de México, Canadá fue el segundo socio comercial de Estados Unidos en 2025, pues registró una participación de 12.8% del comercio total —representando un valor comercial de 719.5 mmdd.

Las exportaciones que realizó Canadá hacia la economía estadounidense obtuvieron un valor de 336.5 mmdd, representando el 15.4 por ciento del total de las exportaciones acumuladas de EU en 2025.

A su vez, las importaciones que Canadá atrajo provenientes de EU obtuvieron un valor de 383 mmdd en 2025, representando una participación de 11.2% del total de importaciones.

Diego Hernández

Diego Hernández

Diego Hernández

