México se convirtió en el principal proveedor de EU en 2025; Canadá en segundo lugar

México fue el principal socio comercial de Estados Unidos (EU) en 2025, ya que reportó una participación del 15.6% —con un valor de 872.8 miles de millones de dólares— del comercio total que la economía estadounidense tiene con el resto del mundo, registrando más intercambio comercial que Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur juntos, según información de la Oficina del Censo de EU.

El valor acumulado de las exportaciones de México hacia EU en 2025 fue de 338 miles de millones de dólares (mmdd), representando el 15.5% del total de exportaciones que recibe Estados Unidos.

México también es la nación que más importaciones absorbe provenientes de la economía estadounidense, pues registró en 2025 un valor de 534.9 mmdd, siendo una participación del 15.7% de todas las importaciones que realiza EU hacia el resto del mundo.