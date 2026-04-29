Ernie Dosio: millonario muere aplastado por elefantes en viaje de caza

En redes sociales se ha destacado el fallecimiento de Ernie Dosio, millonario de 75 años, en el país africano de Gabón, durante un viaje de cacería. Aunque la noticia tomó impulso viral el 29 de abril, su muerte ocurrió el 17 de abril. El incidente ha causado un debate en redes sociales; ya que algunos usuarios celebraron su muerte, mientras otros lo denunciaron como una tragedia.

Se detalló que durante el viaje de cacería, el cual costó un aproximado de 40 mil dólares, el hombre fue atacado por 5 elefantes. El incidente sucedió mientras intentaba cazar un antílope de lomo amarillo. De manera sorpresiva, según el guía de la expedición, los elefantes brotaron de la vegetación y aplastaron, en una estampida, a Ernie Dosio. Jeff Dosio, hijo del empresario, afirmó que durante las primeras horas recibió distintas versiones de lo ocurrido. Aseguró que la información fue alterada y que se exigirá una investigación más concreta próximamente. Usuarios de las redes que condenan la caza animal, han emitido comentarios ‘positivos’ sobre el incidente. Cuentas han desarrollado videos, con inteligencia artificial, simulando el momento en que Ernie fue atacado por elefantes. Algunos usuarios lo denotan como ‘humor’; otros lo interpretan como de ‘mal gusto’. También se han compartido publicaciones de las diferentes presas que logró cazar Ernie Dosio durante sus viajes.

Sin embargo, otros usuarios remarcan que lo ocurrido es una tragedia, sin criticar las afinaciones del empresario sobre la caza. ¿QUIÉN ES ERNIE DOSIO? El millonario Ernie Dosio, residente de Sacramento, era un empresario de California, Estados Unidos. Se destacó que su negocio se dedicaba al sector agrícola. Era propietario de la firma Pacific AgriLands. Gestionaba viñedos y suministraba herramientas para la cosecha.

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