Ernie Dosio: millonario muere aplastado por elefantes en viaje de caza

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 29 abril 2026
    Ernie Dosio: millonario muere aplastado por elefantes en viaje de caza
    Empresario de California muere aplastado por elefantes Vanguardia

En redes sociales, el incidente ha causado críticas, discusiones y videos generados por IA, simulando la muerte de Ernie Dosio

En redes sociales se ha destacado el fallecimiento de Ernie Dosio, millonario de 75 años, en el país africano de Gabón, durante un viaje de cacería.

Aunque la noticia tomó impulso viral el 29 de abril, su muerte ocurrió el 17 de abril. El incidente ha causado un debate en redes sociales; ya que algunos usuarios celebraron su muerte, mientras otros lo denunciaron como una tragedia.

Se detalló que durante el viaje de cacería, el cual costó un aproximado de 40 mil dólares, el hombre fue atacado por 5 elefantes. El incidente sucedió mientras intentaba cazar un antílope de lomo amarillo. De manera sorpresiva, según el guía de la expedición, los elefantes brotaron de la vegetación y aplastaron, en una estampida, a Ernie Dosio.

Jeff Dosio, hijo del empresario, afirmó que durante las primeras horas recibió distintas versiones de lo ocurrido. Aseguró que la información fue alterada y que se exigirá una investigación más concreta próximamente.

Usuarios de las redes que condenan la caza animal, han emitido comentarios ‘positivos’ sobre el incidente. Cuentas han desarrollado videos, con inteligencia artificial, simulando el momento en que Ernie fue atacado por elefantes. Algunos usuarios lo denotan como ‘humor’; otros lo interpretan como de ‘mal gusto’. También se han compartido publicaciones de las diferentes presas que logró cazar Ernie Dosio durante sus viajes.

Sin embargo, otros usuarios remarcan que lo ocurrido es una tragedia, sin criticar las afinaciones del empresario sobre la caza.

¿QUIÉN ES ERNIE DOSIO?

El millonario Ernie Dosio, residente de Sacramento, era un empresario de California, Estados Unidos. Se destacó que su negocio se dedicaba al sector agrícola. Era propietario de la firma Pacific AgriLands. Gestionaba viñedos y suministraba herramientas para la cosecha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cacería
Controversia
Polémica

Localizaciones


África
California

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo
El periodista Silber Meza Camacho advirtió que las acusaciones de autoridades de Estados Unidos podrían representar un golpe decisivo para el gobierno de Rubén Rocha Moya y sus aspiraciones de continuidad política.

Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue entrevistado por medios de comunicación, afirmando que no dejará Sinaloa y tener el respaldo de Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya no dejará Sinaloa y afirma tener el apoyo de Sheinbaum
Ronald Johnson participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol.

Embajador de EU alertó en Sinaloa sobre corrupción y extorsión días antes del caso Rocha
Rubén Rocha Moya; Alberto Jorge Contresa Núñez; Gerardo Mérida Sánchez; Damasco Castro Zaavedra; Juan De Dios Gámez Mendivil; Enrique Inzuna Cazarez; y Marco Antonio Almanza Avilés

Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios del Gobierno de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Los funcionarios de Sinaloa señalados por EU y cómo colaboraron con ‘Los Chapitos’
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

Chihuahua: La autoinvestigación confidencial