¡Abre su corazón! Revela Kylie Minogue que fue diagnosticada con cáncer por segunda vez en 2021

Este miércoles debutó el documental KYLIE, el cual narra parte de la vida e historia profesional de la australiana Kylie Minogue. Fue ahí donde la intérprete de ‘Padam Padam’ abrió su corazón y recordó la lucha contra el cáncer por segunda vez, apenas en 2021, en medio de la pandemia de COVID-19. “Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien”, aseguró la estrella en el proyecto, que se estrenó desde la medianoche del miércoles. Minogue no quiso hacer pública la enfermedad la segunda vez que la padeció porque se encontraba “emocionalmente devastada” y no quería revivir la exposición mediática que acompañó su tratamiento contra el cáncer de mama en 2005.

¿QUÉ LE PASÓ A KYLIE MINOGUE? La docuserie cuenta con tres capítulos y está dirigida por Michael Harte, por lo que la australiana puede ahondar en distintos aspectos de su entorno personal y profesional. “Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez. Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre... mi pasión por la música es mayor que nunca”, dijo la estrella ante las cámaras. La cantante afirmó que el diagnóstico se produjo durante una revisión rutinaria y subrayó la importancia de los controles médicos y la detección precoz. “Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, indica en el documental.

“Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo. Me sentaba a dar entrevistas y en cada oportunidad pensaba: ‘ahora es el momento’, pero me lo guardé para mí”, añadió. La canción Story, publicada en 2023 como parte del álbum Tension, hace referencia a ese periodo de su vida, según reveló. En el tema, la letra relata: “Tenía un secreto que guardaba para mí... Pasa página, cariño, sube al escenario”.

SU SALUD Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005, a los 36 años, y se vio obligada a cancelar su gira de grandes éxitos Showgirl Tour, así como su actuación en Glastonbury Festival. La cantante recibió el apoyo de numerosos seguidores, como Elton John o el entonces primer ministro australiano John Howard, aunque también fue perseguida por paparazzi y periodistas, según recordó. El documental cuenta con testimonios de la propia Minogue, su hermana Dannii Minogue y otros artistas como Jason Donovan y Nick Cave, entre otros.

Además del documental, se especula que Kylie cantará en una nueva canción junto a Madonna, lo que representa una apuesta de gran magnitud en la cultura pop musical. (Con información de EFE)

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