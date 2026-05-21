Ignoran Código Civil casando a pareja menor de edad en comunidad de Acapulco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ignoran Código Civil casando a pareja menor de edad en comunidad de Acapulco
    El enlace de los menores, celebrado mediante el tradicional baile prehispánico del guajolote, refleja la persistencia de los “arreglos matrimoniales” bajo el amparo de usos y costumbres. ESPECIAL

Ignoran la ley en Guerrero: Celebran boda de adolescentes con ritual prehispánico en zona rural de Acapulco pese a prohibición de matrimonio infantil

Una boda entre dos adolescentes que se realizó en la comunidad de El Cantón, del municipio de Acapulco, fue difundida en fotografías y videos.

La unión entre Jesús y Jenni inició con un baile tradicional que se celebra en la cancha deportiva del pueblo, ubicada a unos 40 kilómetros de distancia de la cabecera municipal. Durante el baile, los invitados (que cargaron guajolotes, gallinas, cajas de refrescos, ollas con comida, canastos con pan y tortillas) danzaron alrededor de los novios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-tres-cocineros-mexicanos-en-el-mayor-laboratorio-de-metanfetamina-de-nigeria-EO20844415

Este baile es un ritual prehispánico que todavía se realiza en comunidades de Guerrero, y su significado es el deseo de prosperidad y abundancia para la nueva familia.

Jesús vistió un pantalón de mezclilla azul y camisa blanca; Jenni, un vestido blanco y zapatillas. Durante el baile, Jenni y Jesús lucieron distraídos y sin hacerle caso al cantante del grupo musical para unirse al baile.

“Sacúdela, sacúdela”, gritó el cantante del grupo, pero los novios permanecieron parados en medio de las mujeres que bailaban alrededor de ellos.

El Cantón, que es la zona rural de Acapulco, es una localidad vecina de Huamuchitos, en donde en febrero del 2025 se realizó una unión matrimonial entre dos menores de edad. De acuerdo con las versiones de los lugareños de esta zona rural de Acapulco, estos “arreglos matrimoniales” forman parte de los usos y costumbres que tienen estos pueblos desde hace décadas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/golpe-de-calor-amenaza-a-mexico-imss-alerta-por-aumento-de-casos-en-un-133-en-2026-sintomas-y-como-prevenirlo-BO20842377

Pese a que el Código Penal establece el castigo de penas de entre cinco y 15 años de prisión a quienes obligan a menores de edad a contraer matrimonio, en Guerrero se continúa con esas prácticas, principalmente en los municipios de la región de la Montaña alta.

Desde el 2022, el Código Civil de Guerrero prohíbe el matrimonio infantil y establece que estas uniones se deben dar a partir de los 18 años de edad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Código Penal
Matrimonio Infantil
Menores De Edad

Localizaciones


Acapulco

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Moody’s: México, reprobado

Moody’s: México, reprobado
NosotrAs: El calendario escolar y la crisis silenciosa de los cuidados

NosotrAs: El calendario escolar y la crisis silenciosa de los cuidados
En un comunicado, la Defensa informó que estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, las misiones y tareas encomendadas a esta dependencia del Ejecutivo Federal.

Gobierno de Sheinbaum realiza nuevos mandos militares en Sinaloa, Jalisco y SLP
Este golpe coincide con las recientes alertas del AFRICOM, advirtiendo al Congreso de EU sobre la creciente presencia de cárteles mexicanos que trafican en el continente africano.

Caen tres ‘cocineros’ mexicanos en el mayor laboratorio de metanfetamina de Nigeria
Qué significa la joyería hoy para las mujeres: identidad, logros y poder personal

Joyería de hoy: lujo que retrata tu autenticidad y poder
El pago de la pensión ISSSTE correspondiente a junio de 2026 sí se adelantará.

Pensión ISSSTE de junio 2026 se adelanta: esta será la fecha del depósito
Fiesta. El Biblioparque Norte será sede de conciertos y actividades culturales durante el FutFest 2026.

Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026
El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Kaiser, está anunciado para estelarizar Noche de los Grandes de AAA en la Arena Monterrey.

Arrestan a El Grande Americano, previo a evento de la AAA en Monterrey