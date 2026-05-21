Ignoran Código Civil casando a pareja menor de edad en comunidad de Acapulco

Una boda entre dos adolescentes que se realizó en la comunidad de El Cantón, del municipio de Acapulco, fue difundida en fotografías y videos. La unión entre Jesús y Jenni inició con un baile tradicional que se celebra en la cancha deportiva del pueblo, ubicada a unos 40 kilómetros de distancia de la cabecera municipal. Durante el baile, los invitados (que cargaron guajolotes, gallinas, cajas de refrescos, ollas con comida, canastos con pan y tortillas) danzaron alrededor de los novios.

Este baile es un ritual prehispánico que todavía se realiza en comunidades de Guerrero, y su significado es el deseo de prosperidad y abundancia para la nueva familia. Jesús vistió un pantalón de mezclilla azul y camisa blanca; Jenni, un vestido blanco y zapatillas. Durante el baile, Jenni y Jesús lucieron distraídos y sin hacerle caso al cantante del grupo musical para unirse al baile. “Sacúdela, sacúdela”, gritó el cantante del grupo, pero los novios permanecieron parados en medio de las mujeres que bailaban alrededor de ellos. El Cantón, que es la zona rural de Acapulco, es una localidad vecina de Huamuchitos, en donde en febrero del 2025 se realizó una unión matrimonial entre dos menores de edad. De acuerdo con las versiones de los lugareños de esta zona rural de Acapulco, estos “arreglos matrimoniales” forman parte de los usos y costumbres que tienen estos pueblos desde hace décadas.

Pese a que el Código Penal establece el castigo de penas de entre cinco y 15 años de prisión a quienes obligan a menores de edad a contraer matrimonio, en Guerrero se continúa con esas prácticas, principalmente en los municipios de la región de la Montaña alta. Desde el 2022, el Código Civil de Guerrero prohíbe el matrimonio infantil y establece que estas uniones se deben dar a partir de los 18 años de edad.

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