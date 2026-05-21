$!Semar golpea al narco con afectación de 923 mdp tras desmantelar tres laboratorios en Sinaloa

La Secretaría de Marina informó que autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en el estado de Sinaloa, con una afectación económica estimada a la delincuencia organizada superior a los 923 millones de pesos. De acuerdo con la Semar, durante los operativos también fueron aseguradas aproximadamente cuatro toneladas de metanfetamina, además de diversas sustancias químicas, precursores y herramientas utilizadas para la fabricación de narcóticos.

DESMANTELAN TRES NARCOLABORATORIOS EN DOS OPERATIVOS A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Marina detalló que las acciones fueron resultado de operaciones navales de inteligencia implementadas para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas. “Como resultado de diferentes operaciones navales de inteligencia, con el objetivo de debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), junto con Fiscalía General de la República (FGR), en dos acciones diferentes, desmantelaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa”, indicó la institución. La dependencia señaló que los operativos fueron realizados de manera coordinada con la Fiscalía General de la República, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad.

ASEGURAN CUATRO TONELADAS DE METANFETAMINAS Y PRECURSORES QUÍMICOS EN LOS HAROS La Semar explicó que uno de los laboratorios clandestinos fue localizado en el poblado de Los Haros, donde personal federal encontró una importante cantidad de droga y sustancias químicas. “En el poblado Los Haros, se localizó y neutralizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron aproximadamente 4,000 kilos de metanfetamina, 4,500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas”, informó la corporación. Además de la droga terminada, en el sitio fueron localizados distintos materiales utilizados en el procesamiento de narcóticos sintéticos.

DOS LABORATORIOS MÁS FUERON LOCALIZADOS EN LOS CEDRITOS Las autoridades también reportaron el hallazgo de otros dos laboratorios clandestinos en el poblado de Los Cedritos. En el primero de ellos, se localizaron sustancias químicas y herramientas presuntamente utilizadas en la fabricación de drogas. “En el poblado de Los Cedritos fueron localizados dos laboratorios, en el primero fueron localizados 400 litros de ácido acético, así como 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas”, detalló la Secretaría de Marina. Posteriormente, en un tercer inmueble, elementos federales localizaron más metanfetamina, precursores químicos y diversos materiales de trabajo. “En el tercer laboratorio fueron localizados 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3,000 litros de precursores líquidos, 1,000 litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo”, señaló la dependencia. MATERIAL ASEGURADO FUE DESTRUIDO; ESTIMAN AFECTACIÓN ECONÓMICA MAYOR A 923 MILLONES DE PESOS La Secretaría de Marina indicó que todo el material asegurado fue inhabilitado en el lugar para impedir que pudiera ser reutilizado por grupos delictivos. “Todo el material asegurado fue inhabilitado para evitar su reutilización, además fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes”, informó la institución. Asimismo, precisó que la afectación económica estimada para las organizaciones criminales involucradas asciende a más de 923 millones de pesos.

CONTINÚAN ACCIONES CONTRA PRODUCCIÓN DE DROGAS SINTÉTICAS La dependencia federal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia conjunta del Gabinete de Seguridad para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país. “Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho”, concluyó la Semar en su comunicado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivado de estos operativos ni sobre grupos criminales específicos vinculados con los laboratorios clandestinos localizados en Sinaloa.

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