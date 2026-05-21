¡Ya es Oficial!... Matías Almeyda es el nuevo director técnico de Rayados del Monterrey

La espera terminó para la afición de Rayados de Monterrey. Después de semanas de rumores, reuniones y negociaciones, el conjunto regiomontano confirmó oficialmente la llegada de Matías Almeyda como nuevo director técnico del primer equipo varonil. A través de redes sociales y un comunicado institucional, el club albiazul anunció el acuerdo con el estratega argentino, quien firmó un contrato por dos años para iniciar una nueva etapa dentro de la Liga MX.

La noticia rápidamente generó expectativa entre los aficionados, no solo por el prestigio del entrenador sudamericano, sino también por el exitoso pasado que construyó durante su primera aventura en el futbol mexicano al mando de Chivas.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que llegó a un acuerdo con el entrenador argentino Matías Almeyda para que asuma la dirección técnica del Primer Equipo varonil, con un contrato por dos años”, señaló el club en su comunicado oficial. EL EXITOSO PASO DEL ‘PELADO’ POR EL FUTBOL MEXICANO El regreso de Almeyda representa uno de los movimientos más mediáticos rumbo al próximo torneo. El técnico argentino dejó una huella importante en el futbol nacional tras dirigir al Guadalajara entre 2015 y 2018, etapa en la que conquistó varios títulos y devolvió protagonismo al conjunto rojiblanco. Bajo su mando, Chivas consiguió levantar cinco campeonatos: la Liga MX Clausura 2017, las Copas MX del Apertura 2015 y Clausura 2017, además de la Supercopa MX 2016 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Aquella etapa convirtió al “Pelado” en uno de los entrenadores más queridos por la afición tapatía gracias a un estilo intenso, emocional y competitivo que logró conectar rápidamente con los jugadores y seguidores del equipo. Su capacidad para gestionar vestidores y potenciar jóvenes futbolistas fue uno de los factores que más llamaron la atención de la directiva de Monterrey, que apostó por su experiencia internacional para encabezar un nuevo proyecto deportivo. DE EUROPA A LA SULTANA DEL NORTE Tras abandonar Chivas a finales de 2018, Almeyda continuó su carrera fuera de México. Primero dirigió al San Jose Earthquakes de la MLS, donde dejó buenas sensaciones por su estilo ofensivo y dinámico. Posteriormente llegó al AEK Atenas de Grecia, club con el que también logró títulos y actuaciones destacadas en competencias europeas, consolidando aún más su perfil como entrenador internacional. Para la temporada más reciente, el argentino tuvo un breve paso por el Sevilla de España. Sin embargo, la complicada situación deportiva del club andaluz terminó provocando su salida luego de 32 partidos dirigidos entre liga y Copa del Rey. Ahora, el técnico sudamericano tendrá una nueva oportunidad en el futbol mexicano, esta vez al frente de uno de los planteles más poderosos y exigentes de la Liga MX. RAYADOS APUESTA POR UN NUEVO PROYECTO La directiva regiomontana logró cerrar las negociaciones después de más de dos semanas de conversaciones, incluyendo reuniones realizadas en Madrid junto al nuevo presidente deportivo del club. El arribo de Almeyda a la Sultana del Norte está programado para los próximos días, momento en el que comenzará oficialmente la planeación del plantel rumbo al siguiente semestre. La llegada del argentino también representa un golpe mediático importante para Rayados, que busca recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en competencias internacionales. Con una afición acostumbrada a pelear campeonatos y un plantel repleto de figuras, el reto para Matías Almeyda será inmediato: convertir nuevamente a Monterrey en un equipo protagonista dentro del futbol mexicano.

DATOS CURIOSOS • Matías Almeyda conquistó cinco títulos oficiales durante su etapa como entrenador de Chivas. • El técnico argentino fue campeón de la Concacaf en 2018 y disputó el Mundial de Clubes. • Rayados será el segundo club que Almeyda dirija en la Liga MX. • El apodo de “Pelado” acompaña al entrenador desde su etapa como futbolista en Argentina. • Monterrey buscaba un entrenador con experiencia internacional tras su reciente reestructuración deportiva.

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