Golpe de Calor amenaza a México... IMSS alerta por aumento de casos en un 133% en 2026 (síntomas y cómo prevenirlo)

La situación ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias debido a que las olas de calor han sido más intensas y prolongadas que en años anteriores. De acuerdo con especialistas, las altas temperaturas no solo provocan agotamiento físico, sino que también pueden desencadenar complicaciones graves si no se atienden a tiempo.

El aumento de las temperaturas en distintas regiones del país ya comenzó a reflejarse en hospitales y clínicas. Durante las primeras semanas de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) detectó un incremento considerable en personas afectadas por golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares.

La doctora Nancy Patricia Rodríguez Valdés, coordinadora de Programas Médicos de la División de Medicina Familiar del IMSS, informó que en lo que va de 2026 se han atendido 133 casos de golpe de calor, una cifra que supera ampliamente los 57 casos registrados en el mismo periodo del año pasado.

EL AUMENTO DE CASOS ENCIENDE LAS ALERTAS

El crecimiento representa un incremento de 133 por ciento respecto a 2025, situación que llevó al IMSS a reforzar las acciones preventivas y la vigilancia médica en distintas entidades del país.

Según datos del Instituto, el estado de Tabasco concentra cerca del 40 por ciento de los casos reportados este año. También destacan entidades como Morelos, Oaxaca, Yucatán y Guerrero, donde las temperaturas extremas han complicado las condiciones de salud de la población.

Además de los golpes de calor, el Seguro Social reportó 28 casos de quemaduras solares y cerca de 50 personas afectadas por deshidratación, padecimientos que suelen incrementarse durante la temporada más calurosa del año.

La especialista explicó que una onda de calor ocurre cuando las temperaturas elevadas se mantienen durante al menos tres días consecutivos, mientras que el golpe de calor aparece cuando el cuerpo ya no puede regular adecuadamente su temperatura.

SÍNTOMAS QUE PUEDEN PONER EN RIESGO LA VIDA

Los expertos del IMSS advirtieron que el golpe de calor puede evolucionar rápidamente y convertirse en una emergencia médica. Los síntomas pueden iniciar de forma leve, pero agravarse en cuestión de minutos.

Entre los principales signos de alarma destacan:

• Sed intensa

• Fatiga extrema

• Debilidad

• Boca seca

• Quemaduras o erupciones en la piel

• Fiebre mayor a 40 grados

• Desorientación

• Convulsiones

• Pérdida del estado de alerta

“Cualquiera de estos es un dato de alarma. No es necesario presentar todos; con uno solo es importante acudir de forma inmediata a la unidad más cercana”, explicó la doctora Nancy Rodríguez.

Especialistas señalaron que el cuerpo humano pierde líquidos y minerales rápidamente durante las temperaturas extremas, lo que puede alterar el funcionamiento de órganos vitales si no existe una atención oportuna.

NIÑOS Y ADULTOS MAYORES SON LOS MÁS VULNERABLES

El IMSS indicó que los menores de cinco años y las personas adultas mayores representan los sectores más vulnerables frente a las altas temperaturas.

En el caso de los niños, su organismo aún no desarrolla completamente la capacidad de regular la temperatura corporal, mientras que los adultos mayores pueden presentar enfermedades crónicas que agravan los efectos del calor extremo.

Sin embargo, las estadísticas muestran que el mayor número de pacientes atendidos corresponde a personas de entre 25 y 44 años, principalmente porque suelen permanecer más tiempo expuestos al sol por motivos laborales o traslados diarios.

Las autoridades sanitarias destacaron que muchas personas minimizan los síntomas iniciales, lo que provoca que lleguen a las unidades médicas cuando el cuadro ya es severo.

IMSS ACTIVA EL “COMANDO ONDA DE CALOR”

Ante el incremento de casos, el Instituto activó el llamado “Comando Onda de Calor”, estrategia enfocada en fortalecer la atención médica en hospitales y unidades de Primer Nivel con servicio permanente.

La medida busca coordinar recursos médicos y agilizar la atención de pacientes afectados por las altas temperaturas, especialmente en estados donde el termómetro ha superado niveles históricos durante las últimas semanas.

Entre las principales medidas preventivas difundidas por el IMSS destacan:

• Consumir al menos dos litros de agua al día

• Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

• Utilizar ropa ligera y colores claros

• Permanecer en espacios ventilados

• Aplicar bloqueador solar

• Evitar actividad física intensa bajo el sol