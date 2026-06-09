Escándalo de mensajes sexuales ensombrece las primarias demócratas al Senado en Maine

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    Escándalo de mensajes sexuales ensombrece las primarias demócratas al Senado en Maine
    Graham Platner, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, habla en un acto de campaña el domingo 7 de junio de 2026 en Portland, Maine. AP/Robert F. Bukaty

Graham Platner, demócrata al Senado por Maine, habría intercambiado mensajes sexuales con múltiples mujeres fuera del matrimonio, según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y CNN

WASHINGTON- Los mensajes de contenido sexual que el candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, envió a varias mujeres mientras estaba casado marcan las importantes primarias que se celebran hoy en este estado que elige, junto a Carolina del Sur, Dakota del Norte y Nevada, a los candidatos para los comicios legislativos de noviembre.

Platner habría intercambiado mensajes sexuales con múltiples mujeres fuera del matrimonio, según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y CNN a finales de mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elecciones-primarias-buscan-los-democratas-lograr-defender-california-y-avanzar-en-iowa-BL21197341

Su esposa, Amy Gertner, descubrió esos mensajes en la primavera de 2025 y en agosto de ese mismo año se lo comunicó al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias al Senado para que evaluaran el riesgo político.

En aquel momento sus asesores lo consideraron un asunto privado y optaron por no hacerlo público, aunque ya intuían que podría convertirse en un punto débil de su carrera hacia el Senado.

Desde que trascendió a los medios la existencia de estos mensajes, la preocupación se instaló en el partido demócrata por la repercusión que pudiera tener entre los votantes de las primarias y la opción de mantener a Platner fue cuestionada por algunos demócratas que apoyaron durante años al movimiento #MeToo.

Sin embargo, tras una reunión con Platner en el Capitolio la semana pasada, se decidió respaldar su candidatura.

El escaño de Maine es una de las pocas oportunidades reales de ganar un puesto para los demócratas en las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.

Platner, de 41 años, ostricultor y veterano de la Marina, aspira a enfrentarse a la senadora republicana Susan Collins, de 73 años, que ha ocupado el escaño en el Senado durante casi tres décadas.

Aunque Platner mantiene una ligera ventaja sobre Collins, la distancia entre ambos se ha reducido en las últimas semanas.

Los mensajes de carácter sexual no son, sin embargo, la única polémica que ha acompañado al demócrata.

Se han conocido también algunas publicaciones en redes con lenguaje racista, sexista y homófobo, que él atribuyó al trastorno de estrés postraumático derivado de su servicio militar.

Más tarde, Platner reconoció haberse cubierto un tatuaje que parecía un símbolo nazi.

Hoy se celebran primarias también en los estados de Carolina del Sur, Dakota del Norte y Nevada.

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