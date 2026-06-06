Elecciones primarias, buscan los demócratas lograr defender California y avanzar en Iowa

WASHINGTON - Para un estado que alberga a Hollywood, no hay muchos nombres de famosos en la contienda por la gobernación de California. La historia es algo distinta en Los Ángeles, donde una personalidad de reality tv se postula para alcalde mientras la ciudad se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos. También se realizan más elecciones primarias el martes. Los demócratas apuestan por una rara oportunidad de recuperar terreno en Iowa, un estado rural que se les ha escapado repetidamente en los últimos años. Los republicanos, por su parte, lidian con un congresista de Nueva Jersey cuya ausencia sin explicación podría poner en riesgo su ya exigua mayoría.

Estas son algunas cosas a observar en las elecciones del martes en California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. CONTIENDA DE BAJO VOLTAJE POR LA GOBERNATURA DE CALIFORNIA Ronald Reagan. Arnold Schwarzenegger. Jerry Brown. Gavin Newsom. La oficina del gobernador en California suele atraer algunos de los nombres más rutilantes de la política, pero no este año. La exvicepresidenta Kamala Harris y el senador Alex Padilla decidieron no entrar en la contienda. Y, con Newsom impedido de buscar un tercer mandato, la campaña para sucederlo se convirtió en una competencia extensa y, a menudo, desordenada. En el tramo final, gran parte de la atención se ha centrado en los demócratas Xavier Becerra, el excongresista y exfiscal general del estado que también fue secretario de Salud con el presidente Joe Biden, y Tom Steyer, un multimillonario conocido por su activismo climático. El republicano Steve Hilton hace campaña con el respaldo del presidente Donald Trump.

Bajo el sistema de primarias de California, todos los candidatos aparecen en una sola boleta y los dos primeros avanzan a las elecciones generales de noviembre, sin importar el partido. La ausencia de un favorito claro incentivó a prácticamente cualquiera con ambición política y un mínimo de organización a sumarse a la carrera, lo que dejó a los demócratas preocupados de que sus candidatos dividieran el voto y, al final, quedaran fuera de la contienda de otoño. Pero esos temores se han atenuado en las últimas semanas de la primaria, y ahora el partido espera asegurar al menos un lugar en la boleta de noviembre. Los resultados podrían ofrecer pistas sobre cómo se sienten los votantes en un estado donde los demócratas han dominado las elecciones estatales durante dos décadas. LA ALCALDESA DE LOS ÁNGELES BUSCA CONTENER A UNA ESTRELLA DE REALITY En una ciudad que aún se recupera del incendio forestal más destructivo de su historia, la alcaldesa Karen Bass enfrenta una dura batalla por la reelección. La alcaldesa, blanco frecuente de las críticas de Trump, estaba en Ghana como parte de una delegación presidencial cuando comenzó el incendio. Ha reconocido errores, pero ha centrado su campaña en un mensaje de recuperación y progreso.

Bass enfrenta un desafío enérgico de la personalidad de reality tv Spencer Pratt, quien ha culpado a Bass de presidir una destrucción que se llevó su propia casa. Pratt, que saltó a la fama en “The Hills”, ha compartido videos creados con inteligencia artificial que lo muestran adoptando una personalidad de superhéroe para combatir a delincuentes callejeros y a políticos demócratas. La contienda es oficialmente no partidista, pero Bass es demócrata, al igual que la concejal progresista Nithya Raman, quien tomó una decisión de último minuto para desafiar a su antigua aliada. Pratt es un republicano registrado que ha recibido una señal de aprobación, si no un respaldo explícito, de Trump.