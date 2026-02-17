España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA

Internacional
/ 17 febrero 2026
    España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA
    Estas medidas gubernamentales contra las redes sociales y su funcionamiento se están intensificando para regular aspectos dañinos de estas. IMAGEN HECHA CON IA

Gobiernos europeos han comenzado pesquisas y medidas restrictivas contra las redes sociales para combatir las afecciones negativas sobre la población

La Fiscalía de España ha comenzado este 17 de febrero, por órdenes del ejecutivo español, una investigación sobre las plataformas de X, Meta (Facebook) y TikTok por presuntos contenidos generados con IA de abuso sexual infantil difundidas en estas redes sociales, así como el inicio de un mayor escrutinio por parte de las instituciones reguladoras de Europa.

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, comentó en su cuenta oficial de X que “estas plataformas están socavando la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros niños [...] El Estado no puede permitir esto. La impunidad de estos gigantes debe terminar”.

Esta ofensiva contra las plataformas de las redes sociales por parte de las instituciones estatales acusan que las prácticas que se realizan en estos espacios digitales van desde imposiciones para desarrollar conductas adictivas hasta publicidad digital que fomenta la anticompetitividad de las empresas.

ACCIONES GUBERNAMENTALES PARA REGULAR REDES SOCIALES

Los gobiernos de Francia, Brasil y Canadá también han comenzado investigaciones para concluir en medidas restrictivas que frenen los contenidos ilegales en estas plataformas, como por ejemplo que la policía francesa allanó las oficinas de X el 3 de febrero, solicitando a Elon Musk enfrentar una serie de preguntas para un investigación que las autoridades francesas están realizando.

En 2025, la Internet Watch Foundation, con sede en Gran Bretaña, detectó 3 mil 440 vídeos de IA sobre abuso sexual infantil, en comparación con solo 13 videos detectados en 2024.

La Comisión Europea también ha comenzado medidas restrictivas gubernamentales contra el scroll infinito o “doom scrolling”, pidiéndole a TikTok que desactive esta función introduciendo pausas estrictas de tiempo.

Sin embargo, el especialista en medios digitales Enrique Dans analiza que estas medidas podrán generar beneficios marginales pero que no afectan a la lógica de fondo de estas empresas que lo que buscan “es maximizar el tiempo de permanencia, la intensidad de interacción y la cantidad de datos comportamentales capturados” para la elaboración de publicidad dirigida —motor financiero de todo el sistema de redes sociales.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

