España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA

La Fiscalía de España ha comenzado este 17 de febrero, por órdenes del ejecutivo español, una investigación sobre las plataformas de X, Meta (Facebook) y TikTok por presuntos contenidos generados con IA de abuso sexual infantil difundidas en estas redes sociales, así como el inicio de un mayor escrutinio por parte de las instituciones reguladoras de Europa.

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, comentó en su cuenta oficial de X que “estas plataformas están socavando la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros niños [...] El Estado no puede permitir esto. La impunidad de estos gigantes debe terminar”.

Esta ofensiva contra las plataformas de las redes sociales por parte de las instituciones estatales acusan que las prácticas que se realizan en estos espacios digitales van desde imposiciones para desarrollar conductas adictivas hasta publicidad digital que fomenta la anticompetitividad de las empresas.