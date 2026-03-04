Estados Unidos inicia operativos militares contra el narcotráfico en Ecuador
El U.S Southern Command y el gobierno de Ecuador afirmaron que los operativos son coordinados y no es una intervención en el territorio
El 4 de marzo se reportó que Estados Unidos ha comenzado un operativo contra el crimen organizado en Latinoamérica, específicamente en el territorio de Ecuador.
En paralelo al conflicto en Medio Oriente, en conjunto con Israel contra Irán, los Estados Unidos, a través del Comando Sur, han coordinado un ataque contra las organizaciones criminales que están establecidas en Ecuador.
Aunque algunos medios han descrito al operativo como ‘otra intervención’ similar a la ocurrida en Venezuela, diferentes servicios de información han destacado que el operativo es coordinado con elementos de seguridad ecuatorianos.
En la cuenta oficial de U.S. Southern Command, especializada en operativos en Latinoamérica y el Caribe, se compartió el siguiente mensaje:
‘El 3 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo.
‘Elogiamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso con esta lucha, demostrando coraje y determinación a través de acciones continuas contra los narcoterroristas en su país’
ECUADOR ESCLARECE OPERATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Desde que la administración de Trump clasificó a las agrupaciones criminales, dedicadas al narcotráfico como organizaciones terroristas, se ha presenciado un esfuerzo por realizar operaciones militares para desintegrarlas.
Aunque algunas naciones, como México, han sostenido un discurso de soberanía y de cooperación bilateral en información, Ecuador ha optado por una coordinación militar presencial.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó ‘Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal... En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país’
Según un artículo del International Crisis Group, las dos principales organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico y a la violencia, en Ecuador son: Los Choneros y Los Lobos. Ambas agrupaciones fueron catalogadas por Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, como organizaciones terroristas.
En un artículo de la BBC, fechado el 4 de septiembre del 2025, se redactó que Marco Rubio anunció una inversión de 13,5 millones de dólares en seguridad y 6 millones en tecnología en drones para combatir al narcotráfico en la región de Ecuador.
Para la agencia de información, Reuters, el Ministerio de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó que ‘Las Fuerzas Armadas de Ecuador seguiremos combatiendo con firmeza y aliados estratégicos al crimen organizado, por la seguridad de los ecuatorianos y el futuro en paz de nuestras familias’