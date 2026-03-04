Estados Unidos inicia operativos militares contra el narcotráfico en Ecuador

El 4 de marzo se reportó que Estados Unidos ha comenzado un operativo contra el crimen organizado en Latinoamérica, específicamente en el territorio de Ecuador.

En paralelo al conflicto en Medio Oriente, en conjunto con Israel contra Irán, los Estados Unidos, a través del Comando Sur, han coordinado un ataque contra las organizaciones criminales que están establecidas en Ecuador.

Aunque algunos medios han descrito al operativo como ‘otra intervención’ similar a la ocurrida en Venezuela, diferentes servicios de información han destacado que el operativo es coordinado con elementos de seguridad ecuatorianos.

En la cuenta oficial de U.S. Southern Command, especializada en operativos en Latinoamérica y el Caribe, se compartió el siguiente mensaje:

‘El 3 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo.

‘Elogiamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso con esta lucha, demostrando coraje y determinación a través de acciones continuas contra los narcoterroristas en su país’