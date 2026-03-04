Estados Unidos inicia operativos militares contra el narcotráfico en Ecuador

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 4 marzo 2026
    Estados Unidos inicia operativos militares contra el narcotráfico en Ecuador
    Estados Unidos despliega operativos militares en tierra de Ecuador para combatir al crimen organizado Vanguardia

El U.S Southern Command y el gobierno de Ecuador afirmaron que los operativos son coordinados y no es una intervención en el territorio

El 4 de marzo se reportó que Estados Unidos ha comenzado un operativo contra el crimen organizado en Latinoamérica, específicamente en el territorio de Ecuador.

En paralelo al conflicto en Medio Oriente, en conjunto con Israel contra Irán, los Estados Unidos, a través del Comando Sur, han coordinado un ataque contra las organizaciones criminales que están establecidas en Ecuador.

Aunque algunos medios han descrito al operativo como ‘otra intervención’ similar a la ocurrida en Venezuela, diferentes servicios de información han destacado que el operativo es coordinado con elementos de seguridad ecuatorianos.

TE PUEDE INTERESAR: País por país, así es como la guerra contra Irán que afecta a todo Medio Oriente

En la cuenta oficial de U.S. Southern Command, especializada en operativos en Latinoamérica y el Caribe, se compartió el siguiente mensaje:

El 3 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo.

Elogiamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso con esta lucha, demostrando coraje y determinación a través de acciones continuas contra los narcoterroristas en su país

ECUADOR ESCLARECE OPERATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Desde que la administración de Trump clasificó a las agrupaciones criminales, dedicadas al narcotráfico como organizaciones terroristas, se ha presenciado un esfuerzo por realizar operaciones militares para desintegrarlas.

Aunque algunas naciones, como México, han sostenido un discurso de soberanía y de cooperación bilateral en información, Ecuador ha optado por una coordinación militar presencial.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó ‘Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal... En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país

Según un artículo del International Crisis Group, las dos principales organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico y a la violencia, en Ecuador son: Los Choneros y Los Lobos. Ambas agrupaciones fueron catalogadas por Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, como organizaciones terroristas.

En un artículo de la BBC, fechado el 4 de septiembre del 2025, se redactó que Marco Rubio anunció una inversión de 13,5 millones de dólares en seguridad y 6 millones en tecnología en drones para combatir al narcotráfico en la región de Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR: A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Para la agencia de información, Reuters, el Ministerio de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó que ‘Las Fuerzas Armadas de Ecuador seguiremos combatiendo con firmeza y aliados estratégicos al crimen organizado, por la seguridad de los ecuatorianos y el futuro en paz de nuestras familias

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Antiterrorismo
Conflictos
Crimen Organizado

Localizaciones


Ecuador
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo