Estados Unidos lanza nuevos ataques contra narcolanchas

Internacional
/ 31 diciembre 2025
    Estados Unidos lanza nuevos ataques contra narcolanchas
    Estados Unidos lanza nuevos ataques contra narcolanchas FOTO: VANGUARDIA

Hasta el momento, el gobierno de Donald Trump ha atacado más de una treintena de embarcaciones

El gobierno de Estados Unidos atacó otras tres supuestas narcolanchas en aguas internacionales y afirmó haber asesinado a tres “narcoterroristas”. Otros de los que viajaban en las embarcaciones “saltaron por la borda”.

En un post en X, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, “la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico que viajaban en convoy” el 30 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos destruye otra ‘narcolancha’; reportan dos muertos

El Comando no detalló si el ataque se registró en El Caribe o el Pacífico. ‘Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y que habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques. Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento’.

Sin embargo, detalló que otros “narcoterroristas”, cuyo número no reveló, ‘abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que los enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones’.

El Comando dijo que notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos “para que activara el sistema de búsqueda y rescate”.

El post no indica si los sobrevivientes ya fueron rescatados. Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ha atacado más de una treintena de embarcaciones, con saldo de más de un centenar de muertos, en El Caribe y El Pacífico, como parte de su lucha contra el tráfico de drogas.

Las operaciones han desatado polémica y críticas de expertos en derecho internacional que advierten que se trata de ‘ejecuciones extrajudiciales’.

TE PUEDE INTERESAR: La Fed redujo sus tasas de interés a pesar de ser una decisión dividida de política monetaria

Además, Trump informó que atacó un muelle en Venezuela donde botes eran cargados con droga. De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue encabezada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y tuvo por objetivo atacar una zona donde opera el Tren de Aragua, clasificado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Temas


Ataques
Conflictos
Crimen Organizado

Localizaciones


Estados Unidos

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Ante el descenso de temperaturas por el frente frío 25, Aguas de Saltillo exhortó a la población a proteger medidores y tuberías para evitar rupturas y fugas derivadas del congelamiento.

Aguas de Saltillo pide no usar cartón para proteger tuberías ante temperaturas de 0 grados
Con el servicio de fin de semana, el IMSS Coahuila ha logrado atender a más de 173 mil pacientes que requieren seguimiento médico constante, como embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo
Los hombres fueron detenidos el 9 de agosto de 2023 cuando transportaban a los migrantes a bordo de dos camionetas.

FGR obtiene sentencia de seis años para dos hombres por transporte de migrantes, en Nuevo León
El drástico aumento en la práctica de ejecuciones estatales distanciará aún más a Estados Unidos de casi todos los demás países desarrollados.

Las ejecuciones por pena de muerte en EU aumentaron en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto en 16 años
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado claro en las últimas semanas que quiere que Francia siga rápidamente la primera prohibición mundial de Australia sobre las plataformas de redes sociales para menores de 16 años.

Francia planea prohibir las redes sociales para niños el próximo año, al estilo australiano
Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con violencia

Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con violencia
La Policía de Morelia, Michoacán confirmó que la mañana del 31 de diciembre se recuperó el cilindro con gas cloro que había sido sustraído del Pozo El Retiro.

Policía recupera en Morelia cilindro con gas cloro extraviado