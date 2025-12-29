Estados Unidos destruye otra ‘narcolancha’; reportan dos muertos
Dos tripulantes murieron luego de que el Comando Sur de Estados Unidos destruyera este lunes una lancha, presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, como parte del operativo denominado “Lanza del Sur”.
La acción fue difundida a través de un video publicado en la cuenta oficial del Comando Sur en la red social X, donde la dependencia señaló que los dos ocupantes de la embarcación, identificados como “narcoterroristas”, fueron abatidos mientras navegaban en aguas internacionales.
Al igual que en operativos recientes, las fuerzas armadas estadounidenses indicaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
ESTADOS UNIDOS VS. PRESUNTAS NARCOLANCHAS
De acuerdo con información oficial, Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas en acciones similares y ha causado la muerte de más de un centenar de personas, sin revelar la identidad de las víctimas ni la cantidad de narcóticos que transportaban las embarcaciones.
La campaña militar estadounidense en aguas internacionales, particularmente en el Pacífico Oriental, ha generado cuestionamientos tras una denuncia presentada por una familia colombiana, representada por el abogado del presidente Gustavo Petro, que sostiene que un pescador murió en uno de estos operativos luego de que su lancha fuera impactada.
Este nuevo ataque se registró una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder, y lanzara críticas contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó como un “alborotador”.
(Con información de EFE)