Estados Unidos destruye otra ‘narcolancha’; reportan dos muertos

Dos tripulantes murieron luego de que el Comando Sur de Estados Unidos destruyera este lunes una lancha, presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, como parte del operativo denominado “Lanza del Sur”.

La acción fue difundida a través de un video publicado en la cuenta oficial del Comando Sur en la red social X, donde la dependencia señaló que los dos ocupantes de la embarcación, identificados como “narcoterroristas”, fueron abatidos mientras navegaban en aguas internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que EU destruyó una ‘gran instalación’ en Venezuela

Al igual que en operativos recientes, las fuerzas armadas estadounidenses indicaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

ESTADOS UNIDOS VS. PRESUNTAS NARCOLANCHAS

De acuerdo con información oficial, Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas en acciones similares y ha causado la muerte de más de un centenar de personas, sin revelar la identidad de las víctimas ni la cantidad de narcóticos que transportaban las embarcaciones.