Estados Unidos ofrece protección a Assange en caso de ser extraditado

WASHINGTON- La posibilidad de que Julian Assange , el fundador de WikiLeaks, pueda ser extraditado a Estados Unidos surgió el martes, luego de que f uncionarios estadounidenses enviaran garantías a las autoridades británicas de que no enfrentaría la pena de muerte ni sería perseguido por su nacionalidad, y de que podría acogerse a las protecciones de la Primera Enmienda .

A principios de este año, el tribunal dejó en suspenso la extradición de Assange a la espera de garantías sobre el trato que recibiría en caso de ser enviado a Estados Unidos, pues los jueces buscaban compromisos de que no sería penalizado por su nacionalidad, que podría solicitar protección en virtud de la Primera Enmienda y que no se enfrentaría a la pena de muerte.

Tras los comentarios de Biden, Stella Assange, la esposa de Assange, dijo que tenía esperanzas, pero que su caso de extradición había llegado a un momento crítico. Pero el martes afirmó que las nuevas garantías enviadas al tribunal hacían poco para calmar los temores sobre cómo sería tratado su marido.

“La nota diplomática no hace nada para aliviar la extrema angustia de nuestra familia sobre su futuro: su sombría expectativa de pasar el resto de su vida aislado en una prisión de EE. UU. por publicar periodismo que ha sido galardonado”, dijo en un comunicado. “El gobierno de Biden debe retirar esta peligrosa acusación antes de que sea demasiado tarde”.

En su fallo del mes pasado, los jueces británicos dijeron que habría una audiencia el 20 de mayo, una vez presentadas las garantías, para decidir si eran “satisfactorias” y así poder tomar una decisión final sobre la capacidad de Assange para apelar su extradición.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha hablado públicamente sobre la posibilidad de discutir el caso de Assange con Biden y le ha instado a considerar la liberación de Assange. El Departamento de Justicia de EE. UU. declinó hacer comentarios sobre las últimas garantías en el caso de Assange.

Charlie Savage colaboró con reportería desde Washington.

Megan Specia reporta sobre el Reino Unido, Irlanda y la guerra de Ucrania para el Times. Reside en Londres. c. 2024 The New York Times Company.

Por Megan Specia, The New York Times.