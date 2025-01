Esto es lo que opinan los estadounidenses sobre los planes de Trump y Musk para el gobierno federal

WASHINGTON- Una nueva encuesta del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press muestra que alrededor de tres de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban fuerte o medianamente la creación por parte del presidente Donald Trump de un órgano asesor sobre la eficiencia gubernamental, que está dirigido por Musk. Alrededor de cuatro de cada 10 desaprueban, mientras que el resto eran neutrales o no sabían lo suficiente para opinar.

Cabe destacar que la encuesta se realizó antes de que Vivek Ramaswamy anunciara que ya no estaría involucrado en el grupo.

El objetivo del órgano asesor, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), es exponer el gasto fraudulento y derrochador en toda la burocracia federal, y sus líderes han propuesto una serie de posibles formas de reducir costos, incluyendo la eliminación de agencias enteras. Pero aunque la mayoría está de acuerdo en que el gobierno federal enfrenta problemas importantes, muchos estadounidenses también tienen una opinión desfavorable de Musk y dudan sobre la dependencia del presidente republicano en los multimillonarios para asesoramiento sobre políticas gubernamentales.

A medida que los planes toman una forma más concreta, la encuesta muestra que los estadounidenses están indecisos sobre algunos de los cambios que Trump y su equipo han mencionado en los últimos meses, incluyendo la eliminación de un gran número de puestos de trabajo federales y el traslado de agencias federales fuera de Washington. Una parte sustancial no ha tomado una postura, debido a que señalaron que hay mucho espacio para que la opinión cambie en cualquier dirección.

Una política de retorno a la oficina para los trabajadores federales, que fue una de las primeras acciones ejecutivas de Trump el día de su investidura, es bastante popular.