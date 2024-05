Estudiantes de periodismo cubren sus convulsionadas universidades en Estados Unidos. Esto es lo que dicen

En los campus estadounidenses inundados de ira esta primavera, los estudiantes de periodismo están en el centro de todo, a veces de forma incómoda . Se encuentran inmersos en la historia de formas que los periodistas de los grandes medios de comunicación con frecuencia no pueden igualar. Y enfrentan un doble reto: como miembros de la prensa y como estudiantes de las universidades que cubren .

“Aunque fue aterrador y, honestamente, requerirá mucho procesamiento mental, la experiencia me confirmó la importancia de los estudiantes de periodismo, porque conocemos nuestro campus mejor de lo que lo haría cualquier reportero externo”, dijo Hamilton, de 21 años. “No me ha disuadido de querer continuar con esta cobertura”.

TE PUEDE INTERESAR: De 1968 a 2024, la Universidad de Columbia en Nueva York tiene una larga historia de protestas estudiantiles

UNA COBERTURA CERCANA Y PERSONAL

El miedo y la ira eran obvios en las voces de los estudiantes que narraban la acción policial en la estación de radio WKCR de Columbia el martes. El sitio web de la radiodifusora se cayó brevemente debido a que había demasiadas personas escuchando la transmisión vía streaming, y sus anunciantes le recomendaron a la gente que mejor sintonizara la estación a través de la radio FM.