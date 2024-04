Estudio de la Universidad de Columbia revela que la autopista Interestatal 95 es de las mayores rutas del tráfico de armas

TRÁFICO DE ARMAS

En opinión de Morrison que fue uno de los investigadores que realizó el estudio, las transferencias de armas de fuego que cruzan los límites estatales debilitan las políticas locales de control de armas.

”Nuestro estudio mostró que el flujo interestatal de armas de fuego tiene implicaciones cruciales para la prevención de la violencia”, comentó el profesor asistente de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Columbia Mailman.

Para Morrison en esta investigación es fundamental comprender cómo fluyen las armas en el país con el objetivo de lograr identificar las rutas del tráfico y el impacto que cada estado tiene sobre sus vecinos.

En el período en el que realizó el estudio, 275,345 personas perdieron la vida, mientras que 803,393 fueron atendidas en salas de emergencia como consecuencia de tiroteos. En 2019 más de 30,000 armas de fuego derivadas de una transacción en compras interestatales fueron utilizadas en distintos crímenes como asaltos, robos y homicidios.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el texto titulado “Is Interstate 95 the Connection for Moving Guns Up and Down the East Coast?” publucado por la Universidad de Columbia se detala que los resultados arrojados por el estudio revelan que “entre 2010 y 2019, 526,801 armas utilizadas en delitos en los 48 estados inferiores de los Estados Unidos tuvieron su origen en compras interestatales y que múltiples carreteras interestatales estuvieron involucradas en este flujo de armas” y que los investigadores escontraron” “ductos de hierro” no identificados previamente en todo el país y determinaron que el tráfico de armas a lo largo del corredor I-95 es más complejo de lo que se pensaba anteriormente”.

Además, los investigadores descubrieron que existen otras rutas antes que no fueron identificadas en todo el país; por lo que especificaron que el tráfico de armas de fuego en el recorrido de la Interestatal 95 es más complicado de lo que hasta ahora se pensaba.