EU anticipa bombardeos contra Irán como estrategia de presión en el estrecho de Ormuz

Por: Eric Schmitt En el ejército de Estados Unidos, los comandantes no suelen hablar públicamente sobre futuras operaciones para evitar alertar al adversario o poner en peligro el éxito de la misión y, posiblemente, vidas estadounidenses. Pero eso no ha disuadido al comandante en jefe de Estados Unidos de proclamar cuándo y cómo atacará Estados Unidos a Irán la próxima vez.

Por segundo día consecutivo, el presidente Donald Trump amenazó el jueves en una publicación en las redes sociales con que Estados Unidos golpearía a Irán “MUY DURO ESTA NOCHE” y que pronto podría tomar la isla de Jarg, el corazón de la economía petrolera iraní.

Trump dijo lo mismo el miércoles, y horas más tarde aviones de combate estadounidenses y misiles Tomahawk atacaron decenas de radares iraníes, defensas aéreas y otros objetivos militares en el estrecho de Ormuz y en otras partes del país. El miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien ha criticado a los periodistas por preguntar sobre futuras operaciones, decidió de repente que estaba bien pronosticar los bombardeos estadounidenses.

“Así que esos ataques que tendrán lugar esta noche serán contundentes. Serán claros”, dijo Hegseth a los periodistas que viajaban con él hacia el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos en Tampa, Florida, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente. “Si por casualidad ocurren mañana por la noche, serán contundentes y serán claros”.

Trump y Hegseth dijeron que estaban anunciando previamente los ataques estadounidenses —justo un día después de que dos pilotos del Ejército fueran rescatados del océano por un dron marítimo tras el derribo de su helicóptero de combate Apache por parte de Irán— para presionar al gobierno en Teherán a fin de que llegara a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de hecho durante meses.