EU anticipa bombardeos contra Irán como estrategia de presión en el estrecho de Ormuz

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The New York Times
por The New York Times

Los mandos militares no suelen hablar públicamente sobre operaciones futuras para no poner en peligro el éxito de la misión

Internacional
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Por: Eric Schmitt

En el ejército de Estados Unidos, los comandantes no suelen hablar públicamente sobre futuras operaciones para evitar alertar al adversario o poner en peligro el éxito de la misión y, posiblemente, vidas estadounidenses.

Pero eso no ha disuadido al comandante en jefe de Estados Unidos de proclamar cuándo y cómo atacará Estados Unidos a Irán la próxima vez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-amenaza-con-atacar-iran-y-tomar-control-de-su-petroleo-pero-cancela-operacion-horas-despues-PB21313286

Por segundo día consecutivo, el presidente Donald Trump amenazó el jueves en una publicación en las redes sociales con que Estados Unidos golpearía a Irán “MUY DURO ESTA NOCHE” y que pronto podría tomar la isla de Jarg, el corazón de la economía petrolera iraní.

$!Un mapa detallado de la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, el foco de las tensiones recientes. Trump advirtió que Estados Unidos podría golpear “MUY DURO” y que tomaría la isla de Jarg, un punto clave de la economía petrolera iraní.
Un mapa detallado de la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, el foco de las tensiones recientes. Trump advirtió que Estados Unidos podría golpear “MUY DURO” y que tomaría la isla de Jarg, un punto clave de la economía petrolera iraní. ARCHIVO VANGUARDIA

Trump dijo lo mismo el miércoles, y horas más tarde aviones de combate estadounidenses y misiles Tomahawk atacaron decenas de radares iraníes, defensas aéreas y otros objetivos militares en el estrecho de Ormuz y en otras partes del país.

El miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien ha criticado a los periodistas por preguntar sobre futuras operaciones, decidió de repente que estaba bien pronosticar los bombardeos estadounidenses.

“Así que esos ataques que tendrán lugar esta noche serán contundentes. Serán claros”, dijo Hegseth a los periodistas que viajaban con él hacia el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos en Tampa, Florida, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente. “Si por casualidad ocurren mañana por la noche, serán contundentes y serán claros”.

$!El Estrecho de Ormuz, un punto geográfico estratégico que el presidente Trump amenazó con bloquear y donde Estados Unidos atacó radares y defensas aéreas iraníes.
El Estrecho de Ormuz, un punto geográfico estratégico que el presidente Trump amenazó con bloquear y donde Estados Unidos atacó radares y defensas aéreas iraníes. ARCHIVO VANGUARDIA

Trump y Hegseth dijeron que estaban anunciando previamente los ataques estadounidenses —justo un día después de que dos pilotos del Ejército fueran rescatados del océano por un dron marítimo tras el derribo de su helicóptero de combate Apache por parte de Irán— para presionar al gobierno en Teherán a fin de que llegara a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de hecho durante meses.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cual-es-el-precio-de-ormuz-CA21309803

“El presidente Trump es un negociador, el mejor del mundo”, dijo Hegseth. “Está preparado para cerrar ese acuerdo. Irán haría bien en aceptarlo. De lo contrario, tendrían que enfrentarse al tipo de planes que acabo de tener la oportunidad de ver en el Comando Central”.

El jueves por la tarde, Trump publicó otro mensaje en las redes sociales, en el que anunciaba al mundo que había cancelado “los ataques y bombardeos programados contra Irán”.

c. 2026 The New York Times Company

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El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

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