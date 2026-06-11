$!Trump amenaza con atacar Irán y tomar control de su petróleo, pero cancela operación horas después

Posteriormente, la agencia Associated Press informó que Donald Trump habría cancelado la orden de ataque horas después de haberla anunciado públicamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves 11 de junio con realizar un nuevo ataque militar contra Irán “esta misma noche” y advirtió que su gobierno podría tomar el control de sectores estratégicos de la industria petrolera iraní, incluida la isla de Jarg, considerada una de las principales terminales de exportación de crudo del país.

En el mismo contexto, Trump afirmó que Estados Unidos podría asumir el control de infraestructuras petroleras iraníes en un futuro cercano, incluyendo la isla de Jarg y otras instalaciones energéticas estratégicas.

“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)” , escribió el presidente.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses estaban listas para una nueva ofensiva contra Irán.

TRUMP VA POR EL CONTROL DEL PETRÓLEO Y GAS DE IRÁN COMO LO HIZO CON VENEZUELA

Durante sus declaraciones, el mandatario señaló que Estados Unidos buscaría controlar la producción y exportación de petróleo y gas de Irán.

Trump comparó esta posible estrategia con acciones previas en Venezuela, asegurando que el manejo de los recursos energéticos en ese país ha sido beneficioso para ambas naciones.

“Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela”, afirmó.

REPORTAN QUE DONALD TRUMP CAMBIÓ DE DECISIÓN Y CANCELÓ ATAQUE CONTRA IRÁN

Horas después de las amenazas iniciales, la agencia AP informó que la orden de ataque fue cancelada.

El cambio de postura ocurrió tras una serie de mensajes y movimientos diplomáticos no detallados públicamente, en medio de un incremento de la tensión militar entre Washington y Teherán.

La cancelación representó un giro respecto a las declaraciones emitidas durante la mañana, cuando el presidente insistía en la posibilidad de una acción militar inmediata.

ESCALADA MILITAR EN MEDIO ORIENTE

Las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte tensión regional, luego de que Estados Unidos realizara ataques contra territorio iraní por segundo día consecutivo.

En respuesta, Irán lanzó bombardeos contra bases estadounidenses ubicadas en Kuwait, Jordania y Baréin.

Además, las autoridades iraníes declararon el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

IRÁN RESPONDE A AMENAZAS DE ATAQUE REALIZADAS POR DONALD TRUMP

El gobierno iraní acusó a Estados Unidos de violar acuerdos previos y de romper el alto el fuego establecido el 8 de abril.

El Ministerio de Exteriores de Irán señaló que los ataques estadounidenses representan una violación del derecho internacional y de la soberanía del país.

“Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, indicó el comunicado.