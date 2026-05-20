EU toma petrolero con bandera iraní sospechoso de violar bloqueo

WASHINGTON.-Por ser sospechoso de intentar violar el bloqueo impuesto a puertos iraníes, el ejército de Estados Unidos abordó un petrolero comercial con bandera iraní en el golfo de Omán.

De acuerdo al Comando Central el petrolero llamado el M/T Celestial Sea fue registrado y desviado por sospecha de que intentaba dirigirse a un puerto iraní.

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Esto sucede días después de que el presidente Donald Trump manifestara que había cancelado nuevos ataques militares contra Irán en un intento por avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Trump señaló que había planeado “un ataque muy importante” para el martes, pero lo pospuso porque los países del Golfo Pérsico le pidieron que esperara de dos a tres días al sentir que están cerca de un acuerdo con Irán.

No obstante, fue el martes que el republicano dio a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

Cabe destacar que Trump repetidamente ha fijado plazos para Teherán pero luego ha dado marcha atrás, retractándose de los acuerdos.

Irán mantiene un control sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima vital para los suministros mundiales de petróleo, y Estados Unidos ha hecho cumplir su propio bloqueo sobre los puertos y la costa iraníes, además de incautar barcos vinculados a Teherán en zonas más alejadas.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

Fue a mediados de abril que el ejército de Estados Unidos inició el bloqueo, varios días después de un alto el fuego.

Antes del bloqueo de Estados Unidos, Teherán había permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos mientras cobraba tarifas considerables, lo que dio pie a acusaciones de que está tomando como rehén a la economía mundial.

El ejército de Estados Unidos ha dicho que mil 550 embarcaciones de 87 países están actualmente varadas en el Golfo Pérsico.

Las interrupciones en esta vía fluvial han provocado fuertes oscilaciones en el mercado energético mundial y han elevado los precios de la gasolina en Estados Unidos, lo que podría generar problemas para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.