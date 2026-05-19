Ex Sarapero ‘Bam Bam’ Mullens, con la misión de sacar del sótano a los Leones de Yucatán

Los Leones de Yucatán hicieron oficial la contratación de Hensley Meulens como su nuevo timonel, con la misión inmediata de sacar al equipo del fondo de la Zona Sur en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El histórico exligamayorista, conocido como “Bam Bam”, dirigirá este miércoles su primer partido con la novena melenuda, que vive una campaña por debajo de lo esperado y se encuentra actualmente en el sótano de la Zona Sur con récord de 9-18 tras nueve series disputadas. La directiva yucateca confía en la experiencia internacional del nuevo piloto, quien llega con un amplio historial tanto como jugador como en el desarrollo de talento y trabajo de clubhouse en el béisbol profesional.

“Llega con su staff y nos vamos a sentar con ellos para platicar qué jugadores creen que se pueden salvar”, declaró el director deportivo del club, David Cárdenas Cortés, al confirmar el arribo del estratega originario de Curazao. PASADO PODEROSO CON SARAPEROS Más allá de su trayectoria en Grandes Ligas, Meulens cuenta con un antecedente importante en el béisbol mexicano, ya que tuvo un destacado paso como jugador de los Saraperos de Saltillo en las temporadas 2000 y 2001, donde fue uno de los bateadores más temidos de la liga. Con la camiseta del sarape, Meulens dejó números contundentes: promedió .282, conectó 182 imparables, disparó 37 cuadrangulares y remolcó 123 carreras, consolidándose como una figura ofensiva en la LMB. Uno de sus momentos más recordados se dio en la campaña 2001, cuando formó parte de una ofensiva histórica de Saltillo, en la que cuatro jugadores superaron los 20 jonrones, con Meulens aportando 24 cuadrangulares. EXPERIENCIA DE ÉLITE EN LA MLB Tras retirarse como jugador, Meulens comenzó su carrera como instructor en 2003, dentro de la organización de los Orioles de Baltimore en Ligas Menores. Más adelante trabajó con los Piratas de Pittsburgh, antes de integrarse a los Gigantes de San Francisco, donde vivió una etapa dorada. Con San Francisco fue coach de bateo durante ocho temporadas y posteriormente coach de banca, formando parte del cuerpo técnico que ganó tres Series Mundiales en 2010, 2012 y 2014.

Su trayectoria en MLB también incluye cargos con equipos como los Mets de Nueva York (coach de banca), Yanquis de Nueva York (coach asistente de bateo) y Rockies de Colorado (coach de bateo). En el ámbito internacional, Meulens también dirigió durante varios años a la selección de los Países Bajos, logrando actuaciones destacadas en el Clásico Mundial de Beisbol, incluyendo dos clasificaciones a semifinales en 2013 y 2017. Con ese respaldo, los Leones esperan que la llegada de “Bam Bam” sea el punto de quiebre que impulse al equipo en busca de recuperar terreno y volver a competir en la parte alta del standing.

Publicidad